Fons Groenendijk gaat 'zoon' Wilfried Kanon missen: ‘Ben voor hem zelfs bij het UWV geweest’

Haast geruisloos vertrok Wilfried Kanon deze week bij ADO Den Haag. De 26-jarige verdediger laat de Haagse club na zes seizoenen achter zich en tekende een meerjarig contract bij het Egyptische Pyramids FC. 'Father and son werd er wel eens gezegd’, aldus trainer Fons Groenendijk over hun verstandhouding.

'Wilfried heeft hier een geweldige tijd achter de rug. Hij heeft een geweldige job voor ons gedaan, hij is een prima mandekker', beschrijft Groenendijk de Ivoriaan. 'Soms komt er een moment dat het goed is om een stap te maken. Dat kan zijn omdat Shaquille Pinas hem voorbij is, of financiële redenen, noem het maar op.'



Groenendijk vervolgt: 'Het is logisch dat dat soort spelers een keer verkast. Dat is de zoveelste sinds wij hier zijn die dan vertrekt voor een transfersom. In dat opzicht hebben we de laatste jaren goede dingen gezien.'

'Ben zelfs bij het UWV voor hem geweest'

Toch gaat de Leidse trainer hem missen. 'Dat is zeker, het is een jongen die iedereen gaat missen. We hebben allemaal wel wat met 'Willie'. Ik weet dat ik zelfs bij het UWV ben geweest, samen met Jeffrey van As, om daar wat mensen over te halen om zo wat zaken op gang te krijgen. Dat zijn herinneringen die ik als trainer nooit meer zal vergeten.'

'Er werd wel eens gedold in de kleedkamer dat wij vader en zoon zouden zijn. Ik denk dat iedere trainer spelers heeft waar hij blind op vaart. Ik gun Kanon deze stap ook, maar dat had ik ook met bijvoorbeeld Johnsen, El Khayati en Becker. Dat is ook het lot van een club als ADO, dat je spelers wegbrengt naar een ander niveau.'



ADO incasseert een bedrag rond de een miljoen euro voor de Ivoriaanse international.

LEES OOK: Voorbeschouwing ADO – AZ: 'De hulp aan AZ is mooi, alleen zondag even niet'