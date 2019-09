De Katwijkse derby is terug: 'Het is een cliché, een winnaar is niet te voorspellen'

'Als je heel eerlijk bent, dan is de selectie van Katwijk wat breder en heeft de ploeg meer kwaliteit', zegt Van Zuilen. 'Dan heb ik het wel over de selectie, niet over de eerste elf. Maar er staan er zaterdag bij allebei de teams elf op het veld.'

Ook denkt de stem van het amateurvoetbal dat ondanks het boycot van de Quick Boys-supporters het druk zal zijn op de Krom. 'Er zal een fantastische sfeer zijn. Het zal druk zijn en er wordt vuurwerk afgestoken. Een mooie ambiance.’

Vuurwerk

Katwijk-trainer Jan Zoutman is klaar voor het thuisduel met de dorpsgenoot. 'Ik slaap prima moet ik zeggen', begint de ervaren trainer. Een paar jaar geleden was hij de coach van Quick Boys. 'De wedstrijd is speciaal vanwege de spanning', zegt Zoutman. 'Ook omdat het een derby is en vanwege de schitterende entourage. Het geeft geen speciaal tintje omdat ik aan de andere kant trainer ben geweest.’

'Vuurwerk geeft aan dat mensen er enorm mee bezig zijn', vervolgt Zoutman. Hij doelt daarmee op het vuurwerk dat de supporters massaal afstaken op de Krom na de laatste training voor de derby. 'Dat hebben we niet elke donderdag', zegt Zoutman lachend. ‘De supporters zitten in de sfeer van de wedstrijd. Het leeft al en zo proberen ze dat op de spelers over te brengen.’

Katwijk-aanvoerder Robbert Susan is een ervaren speler, maar is nog steeds onder de indruk van de geste van de supporters. 'Vuurwerk brengt altijd kippenvel met zich mee. Dit zijn de potjes waar je het voor doet. Ik heb meerdere derby’s met Quick Boys meegemaakt, maar het blijft speciaal.'

'Niks is te vergelijken met de wedstrijd tegen Quick Boys', zegt Susan over de andere Bollenstreekderby’s die hij heeft gespeeld. 'Dit is een dorpsruzie. Alle supporters zijn familie en vrienden van elkaar. Behalve op zaterdag. Daarom is het geweldig dat je deze wedstrijd mag spelen.'

Verplichte buscombi

Wel vindt de middenvelder het zonde dat er een verplichte buscombi aan het duel is verbonden. 'Je wilt de derby op een vol huis spelen', zegt hij. 'Het is jammer al die randzaken. We moeten hopen dat er veel supporters komen en aan ons de taak om het binnen de lijnen te regelen. Daarbuiten zijn andere mensen voor.'

Quick Boys-doelman Paul van der Helm had het in eerste instantie met verslaggever Herman Nanninga over de dood van zijn oud-teamgenoot Kelvin Maynard. Daarna ging hij het duo over op de minder belangrijke zaken van het leven: de derby. ‘De Haagse derby tussen Quick en HBS is dan met alle respect een kleine derby', zegt Hagenees Van der Helm. 'Die clubs liggen naast elkaar en iedereen is vrienden van elkaar. Dan is de Katwijkse derby anders. Dat is water en vuur, haat en nijd. Dat leeft wel ietsjes anders.'

'Begon al toen we promoveerden'

'Die haat en nijd krijgen we mee van de supporters', vervolgt de keeper. ‘Dat begon al meteen toen we promoveerden vorig seizoen. We hoorden de supporters alleen maar over de derby. Hoe dichterbij de wedstrijd komt, hoe vaker je wordt aangesproken over de derby. Het kan mij niet snel genoeg zaterdag half 1 zijn.'

'Het is jammer dat de supporters niet met zijn allen kunnen komen door omstandigheden', zegt Quick Boys-aanvoerder Jeffrey Ket. 'Maar met het vuurwerk hebben ze ons een zetje in de rug gegeven. Ik heb zelf de derby nog niet meegemaakt. Wel heb ik filmpjes gezien en verhalen gehoord. Ik ben benieuwd.’'

'Ik heb er gewoon zin in', zegt Ket. 'We moeten met zijn allen knallen. Met FC Oss heb ik twee derby’s tegen Den Bosch gespeeld. Die eindigden in een goed resultaat. Ik hoop dat dit bij de derde derby ook zo is.’'

De Katwijkse derby start zaterdag om 12.30 uur. Onze verslaggever Willem van Zuilen en Herman Nanninga beginnen om 12.00 uur met de voorbeschouwing op Radio West (89.3 fm). Vanaf 12.30 uur is er een live wedstrijdverslag in ons radioprogramma Zuid-Holland Sport.

LEES OOK: Het 'echte' amateurvoetbal gaat van start: 'Ik ga het vlaggen weer sexy maken'