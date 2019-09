Den Haag wil gedrag inwoners veranderen met afvalcampagne

Met een nieuwe site over afval, een online serie en een nieuwe ambassadeur - zanger Pat Smith - wil gemeente Den Haag inwoners bewegen zelf hun afval op te ruimen. Vrijdag werd door wethouder Richard de Mos de nieuwe meerjarige campagne 'Schoon, doen we toch gewoon?' afgetrapt. Doel van de campagne is gedragsverandering bij Hagenaars om de stad schoon te houden.

De Haagse straten worden continu door zo'n 600 medewerkers van de gemeente schoongemaakt en dagelijks wordt er ingezet op handhaving van het afvalbeleid. Toch wil de gemeente met de nieuwe campagne de inwoners van Den Haag bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid om de buurt schoon te houden. 'Het klinkt zo logisch', zegt wethouder De Mos. 'De gemeente ruimt op en iedereen helpt een handje door afval netjes in de bak te gooien. Zo werken we samen aan een beter leven voor iedereen in Den Haag.'

De stadsbrede campagne richt zich op verschillende soorten zwerfafval, waaronder peuken, kauwgom, zwerfafval op het strand, op de Haagse markt en in groengebieden, rattenaantrekkend afval en grofvuil dat naast de containers wordt gezet.

Kettingreactie

De Haagse zanger Pat Smith verbindt zich aan de campagne. Als inwoner van Scheveningen leefde hij eerder al tien dagen plasticvrij om zijn omgeving en iedereen die geïnteresseerd is in een beter milieu te inspireren, informeren en motiveren om bewuster te leven. 'Zwerfafval is een probleem dat we alleen samen kunnen aanpakken. Het zit 'm echt in de mentaliteit van de mensen: afval moet in de bak. Die mentaliteit moeten we veranderen. Daarom sluit ik me aan bij deze campagne. Ik hoop dat mensen zich laten inspireren en dat we een kettingreactie kunnen verwachten.'

In de online serie Afvalaanpakkers worden mensen gevolgd die iedere dag werken aan een schoon en leefbaar Den Haag. Niet alleen medewerkers van de gemeente zoals straatvegers en vuilnismannen, maar ook bewoners en ondernemers. Zo staat de eerste aflevering in het teken van het strand, die jaarlijks miljoenen bezoekers ontvangen. 'Al die mensen laten helaas ook veel afval achter. Zwerfafval op het strand is niet alleen een onprettig gezicht, het is ook een grote bedreiging voor de natuur', aldus de gemeente.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Strand- en boulevardmanager Peggy ten Hoopen laat in de eerste aflevering zien wat er bij komt kijken om te zorgen voor een schoon strand waar iedereen elke dag van kan genieten. Per aflevering wordt ingezoomd op een ander zwerfafvalprobleem. Boodschap: een schoon strand is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente, bezoekers, bewoners en ondernemers. Afvalaanpakkers is te zien op www.schoondoenwegewoon.nl.

Voorafgaand aan de campagne is door een gedragsbureau onderzoek gedaan naar de zwerfafvalproblematiek in Den Haag. Op basis hiervan is een stadsbrede en een wijkgerichte aanpak ontwikkeld. 'Daarbij zetten we niet alleen in op communicatie. De fysieke maatregelen in de stad zoals vegen en het legen van afvalbakken zijn minstens zo belangrijk. Elk soort (zwerf)afval en elke doelgroep vraagt om andere maatregelen. In sommige wijken gaat het om meer handhaving en in andere wijken bijvoorbeeld om opruimacties of het werven van adoptanten voor ondergrondse afvalcontainers.'

[Youtube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=BpxSQQipC44]

