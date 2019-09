Van de hoofdredacteur: Waarom we niet meer live op Facebook vergaderen

Dat klopt. We hadden met onze wekelijkse open redactiesessies op vrijdagochtend een zomerpauze ingelast met de afspraak: in september zijn we er weer. De praktijk is weerbarstiger. Niet dat wij niet meer onze keuken willen laten kijken, niet dat wij er geen fut voor zouden hebben – integendeel! We praten graag met kijkers, luisteraars en volgers, omdat we bij Omroep West graag van ons publiek horen wat zij belangrijke verhalen vinden. Daarom die Facebooksessies, waarin we onderwerpen, keuzes van onderwerpen en de manier van wat we doen tegen het licht houden. Samen met jou.

Het zit zo. We zitten met een kwestie met Facebook, de commerciële partij die de livestream bij jou bezorgt. Aanvankelijk werden de vrijdagse sessies goed bekeken. Dat had ermee te maken dat er veel reacties, likes en deelacties op de uitzendingen kwamen. Voor het zogenoemde algoritme zijn dat belangrijke factoren om de livevideo’s aan je voor te schotelen.

De Facebookvergadering van 14 december | Foto: Omroep West

De laatste tijd werd er minder gereageerd, waardoor minder mensen de livestream voorbij zagen komen en er dus ook minder reacties binnenkwamen. De live vergadering op Facebook belandde daardoor in een vicieuze cirkel: minder engagement betekent minder kijkers. En ook de herinneringsmeldingen die je kreeg als we een live-sessie waren begonnen zijn verdwenen.

Journalistiek debat

Het algoritme werkt ons dus tegen. Het clubje mensen dat onze livestream in de laatste maanden nog voorbij zag komen en met ons mee wilde discussiëren over journalistieke onderwerpen, werd gemarginaliseerd. Het doet in het algemeen het journalistiek debat dat wij nu juist in gang proberen te zetten geen goed.

Alhoewel op congressen en symposia de bazen van Facebook zeggen serieuze nieuwsbrengers extra onder de aandacht te willen brengen – in de strijd tegen nepnieuws – gebeurt dat hier niet.

Interactief

We hebben Facebook laten weten dat deze ontwikkeling ons verbaast. In het licht van de interne discussies over de eigen rol van Facebook in het tegengaan van nepnieuws en de belofte ruimte bieden aan echte verhalenbrengers. Het zou, zo hebben wij verteld tegen Facebook, juist andersom moeten zijn: een aanbieder als Omroep West die z’n best doet om interactie met het publiek te realiseren, dien je extra te ondersteunen. Juist ook voor Facebook zelf moet deze vorm van interactieve journalistiek, samen met onze volgers, interessant zijn om te faciliteren en te steunen.

Nu zijn het toch al roerige tijden rond nieuwsmedia en Facebook. De collega’s van Rijnmond zagen deze week bepaalde functies van hun Facebookpagina ingetrokken na het plaatsen van een journalistiek artikel met een omstreden foto van een 22-jarig meisje. De foto hoorde bij een maatschappelijke discussie over het rolmodel van meisjes. Inmiddels zijn de restricties van Rijnmond op het social mediaplatform opgeheven. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) noemde de maatregel die Facebook nam eerder 'volstrekt absurd'. En ook wij hebben er last van dat journalistieke nieuwsverhalen (en koppen) ertoe leiden dat Facebook een ban uitspreekt. Het betekent dat de artikelen van Omroep West vanuit de Facebookapp minder snel laden.

Rake Vragen

Wij hebben Facebook proberen duidelijk te maken dat we ideeën willen uitwisselen met het publiek en daardoor verder willen komen. Inmiddels praten we daar met deze mediapartij over, en zijn we er nog niet uit. Hoewel Facebook Live lang niet de enige manier is om met jou te praten, (en wij natuurlijk creatief nadenken over alternatieven) is het wel een belangrijke vorm. Die alom wordt gewaardeerd. Vandaar onze inzet voor een groter bereik. We houden je op de hoogte wat het oplevert. Tot die tijd is het even stil op vrijdag – maar weet je ons hopelijk wel te vinden, bijvoorbeeld via Rake Vragen.

Hoofdredacteur Henk Ruijl bespreekt in deze rubriek actuele onderwerpen uit het nieuws van Omroep West. Hoe kwam een onderwerp tot stand? Welke keuzes zijn er gemaakt en waarom? Wat ging goed en wat kon beter? Heb je vragen naar aanleiding van de berichtgeving van Omroep West? Een vraag, kritiek of een compliment? Neem dan contact op via henk.ruijl@omroepwest.nl