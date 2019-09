Vrienden van het 'hondenclubje' treuren om overleden Nico (71)

De politie doet onderzoek op de Willem de Zwijgerlaan in Den Haag | Foto: Regio15

'Het is een schok, wat moet je er verder over zeggen?' De groep hondenbezitters met wie Nico Schoonhoven dagelijks bij elkaar kwam in de Bosjes van Poot is verslagen en verdrietig. 'Ik ben er stil van. Ik vind het zo erg', schrijft één van hen op Facebook.

De 71-jarige Nico Schoonhoven overleed afgelopen maandag nadat hij eerder op de dag was mishandeld op de Willem de Zwijgerlaan in Den Haag. Het slachtoffer kwam dagelijks met Toby, zijn Jack Russell, op het 'hondenzandje' in de Bosjes van Poot, een geliefde plek voor honden en hun baasjes, omdat de dieren er lekker kunnen ravotten.

'En wij zitten hier lekker op de boomstammen', zegt één van de baasjes. 'Het is een grote, gezellige club. Nico kwam hier dagelijks. Hij was heel sportief, je zag niet aan hem dat hij 71 was. We gaan hem missen.'

Onwezenlijk

Vijf mensen zijn er vrijdag begin van de middag met hun honden. 'Nico's vrouw was hier net ook', vertelt een man met een grote hond, 'samen met Toby. Voor het eerst sinds maandag. We hebben haar aangeboden om hem af en toe op te halen. Het is voor haar zo onwezenlijk'.

Woensdag meldde zich een 14-jarige jongen op het politiebureau naar aanleiding van de mishandeling. Hij is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Maris College

De politie doet onderzoek naar de andere verdachten van de mishandeling. Zolang het onderzoek loopt worden er geen mededelingen over gedaan.

De 14-jarige verdachte is een leerling van het Maris College Statenkwartier. De school heeft een brief aan de ouders gestuurd waarin wordt gezegd dat de schoolleiding 'erg geschrokken' is. 'Deze gebeurtenis heeft grote impact op de school', aldus de algemeen directeur van het Maris College, Judith van Biemen.