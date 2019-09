Butler en chauffeur van Noordwijkse dame horen cel eisen vanwege afpersingpoging

De officier van justitie eiste vrijdag een celstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk, tegen de 25-jarige butler. De 26-jarige chauffeur zou een celstraf van twaalf maanden moeten krijgen waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De butler verbleef bij de vrouw in huis. Hij ruimde op, haalde boodschappen en zou ook seksuele diensten voor de dame van middelbare leeftijd verricht hebben. 'Alles wat je kunt bedenken, heb ik wel voor haar gedaan', verzuchtte de verdachte vrijdag bij de rechtbank. De vrouw zou hem 300 euro per dag hebben beloofd en daarnaast auto's en sieraden. 'Ze beloofde me gouden wolken. Het was voor mij ook geen hobby of vrijwilligerswerk.'

Vingers afknippen

De verdachte chauffeur, die het slachtoffer rond reed, zou ook 300 euro per dag beloofd zijn. Toen ze niet over de brug kwam, zou de Noordwijkse vrouw onder druk gezet zijn. De butler zou daarbij hebben gedreigd haar vingers af te knippen en haar onder de grond te stoppen. Ook zou hij in haar woning vernielingen hebben aangericht.

De twee mannen uit Den Haag eisten volgens het OM een bedrag van 60.000 euro van de vrouw, voor alle klussen die zij in de acht maanden tijd hadden verricht. 'Ze hebben een vrouw, waarvan ze wisten dat ze kwetsbaar en labiel was, angst aangejaagd en geïsoleerd', zei de officier van justitie. De vrouw was een 'makkelijke prooi' voor beide mannen, meende de aanklaagster. De betaling ging niet door omdat een medewerker van de ING-bank merkte dat de vrouw gestresst was toen ze het geld in mei 2017 kwam ophalen.

'Alleen lelijke dingen gezegd'

De butler gaf bij de rechter toe lelijke dingen tegen de vrouw te hebben gezegd, maar dat was naar eigen zeggen puur uit boosheid en frustratie en niet om haar tot betalen te dwingen. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

