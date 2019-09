Arnoud van Doorn (PvdE) loog over Twitterstagiair rond knuffelactie ADO Den Haag

Wie drukte er zondag 15 september om 19.19 uur op 'tweet', in het account van Haags gemeenteraadslid Arnoud van Doorn? De politicus van de Partij van de Eenheid haalde de woede van twitteraars en mede-raadsleden op zijn hals, door te suggereren dat een knuffelactie van ADO-supporters in de Rotterdamse Kuip 'alleen voor blanke zieke kindertjes' bedoeld was. Een actie van de 'overijverige' partij-stagiair, volgens Van Doorn.

Het was geen blessurebehandeling of een opstootje tussen spelers maar een actie van supporters waardoor die bewuste zondag de scheidsrechter de wedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag een tijdje stil moest leggen. ADO-supporters gooiden namelijk duizenden knuffels vanuit het uitvak naar jonge patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis.

Tweet zorgt voor ophef

De actie werd door iedereen in het stadion met applaus ontvangen. Publiek, spelers en trainers stonden stil bij dit moment, dat eerder ook in 2016 De Kuip in vervoering bracht. Op twitter werd de actie in naam van Arnoud van Doorn echter als volgt bestempeld:

De stagiair van de Partij van de Eenheid blijkt verantwoordelijk, zo lezen we in een bericht op de twitterpagina van Van Doorn de daaropvolgende maandag. Het bewuste bericht is dan al verwijderd. Wie die stagiair is, en waar de bewuste persoon voor wordt ingezet is dan nog onduidelijk.

Donderdag 19 september krijgt het gemeenteraadslid van de PvdE de wind van voren in de Haagse raad. Verschillende partijen eisen excuses, maar dat weigert Van Doorn. Toch wordt die avond meer duidelijk over de stagiair en het twitterbeleid van de PvdE.

Het is een vrouw

Zo blijkt de stagiair een vrouw. In een interview met Omroep West verslaggever Ivar Lingen zegt Van Doorn: 'Ik heb tegen diegene gezegd dat je dat nooit zo kan doen.' - 'Waarschijnlijk heeft ze gedacht van: joh ik plaats hem gewoon, zal wel goed zijn.'

En deze stagiaire beheert niet alleen het twitteraccount van de PdvE, maar heeft ook toegang tot het persoonlijke account van Van Doorn. 'Die zijn gekoppeld', legt hij die donderdag uit. 'Vanaf nu hebben alleen ik, en mijn vrouw in noodgevallen, daar toegang toe.' Het partij-account blijft daarentegen in handen van 'een medewerker'.

Ze studeert politicologie aan de Haagse Hogeschool - Arnoud van Doorn (PvdE)

Haagse Hogeschool?

De stagiair is na haar tweet bedankt voor bewezen diensten. Ze werkt niet meer voor de partij, laat Van Doorn weten en aan onze politiek verslaggever vertelt hij dat ze politicologie studeert aan de Haagse Hogeschool. Navraag bij de hogeschool leert echter dat die studierichting daar niet bestaat, en dat van de politiek georiënteerde studies er niemand bij de PvdE stage heeft gelopen.

'Voor zover wij in onze administratie kunnen controleren, is er in de afgelopen weken geen student geweest die een stage of leerarbeidsplaats bij de Partij van de Eenheid gelopen heeft als onderdeel van het onderwijsprogramma', laat een woordvoerder weten. Ook bij Haagse locatie van de Universiteit van Leiden staat de stage niet geregistreerd: 'Bij Politicologie van de Universiteit Leiden is deze stage niet bekend', aldus de universiteit.

PvdE tweet nooit zelf

Geen officiële stage dus. Maar stel nu dat de studente in haar vrije tijd werkervaring bij de politieke partij op zou willen doen? Dan is het opvallend dat zij belast zou zijn geweest met berichtgeving op Twitter. Het account van de PvdE wordt immers voornamelijk gebruikt om berichten van Van Doorn te verspreiden. Dit jaar alleen al heeft de partij geen enkel eigen bericht geplaatst op het sociale medium, maar bestaat het overgrote deel uit berichten van het gemeenteraadslid.

Waarom wordt een stagiaire of medewerker van de eenmansfractie ingezet om berichten te retweeten, terwijl je dat als raadslid met één vingerbeweging makkelijk zelf kunt doen? En waarom verwijdert Van Doorn het gewraakte bericht pas een dag nadat het geplaatst is? De bewuste zondagavond twittert hij er na 19.00 uur namelijk lustig op los (over de tuin van de Amsterdamse burgemeester, een zwemmende olifant en een kinderliedje) en kennelijk valt het hem niet op dat via zijn privé-account datzelfde uur het knuffelbericht wordt verstuurd.

Arnoud van Doorn (PvdE) in de Haagse gemeenteraad toe | Foto: Omroep West

Pas op maandag 16 september wordt hij naar eigen zeggen door iemand anders op het bericht gewezen. Achttien uur, vijftien persoonlijke twitterberichten en tientallen reacties verder, besluit Van Doorn het bericht van 'de stagiaire' te verwijderen en een aangepaste reactie te plaatsen.

Reactie Arnoud van Doorn

'Het klopt dat de stagiaire niet studeert aan de Haagse Hogeschool', reageert Van Doorn op onze bevindingen. 'Ze studeert aan de Universiteit van Leiden, althans dat heeft ze mij verteld dus dat moet ik dan maar voor waar aannemen. Ik kan ook niet alles controleren. Het was namelijk geen formele stage, maar ze wilde bij ons een tijdje als vrijwilliger aan de slag. Wij hebben twee vaste fractiemedewerkers en die kunnen wel wat hulp gebruiken bij het vele kopieerwerk en het behandelen van de post die wij ontvangen.'

'Ik weet ook niet waarom ik het twitter-bericht pas later heb gezien, ik heb er niet op gelet. Ik heb er later alsnog afstand van genomen en dat lijkt mij voldoende. Ik kan het blijven herhalen, maar die tweet had natuurlijk nooit verstuurd mogen worden.'

