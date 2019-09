Boze schipper over blokkeren hefbrug: 'Die nieuwe brugwachter doet zijn werk niet'

'Kijk dit slaat helemaal nergens op. Die brugwachter moet voor mij de brug open doen. Dat klinkt misschien arrogant, maar het is gewoon zo', aldus een ogenschijnlijk nog steeds gefrustreerde schipper J. van der V. Hij staat voor de politierechter, omdat hij vorige maand met zijn schip een hefbrug in Alphen aan den Rijn blokkeerde.

Op 5 augustus van dit jaar vaart de schipper af op een spoorbrug in Alphen aan den Rijn. Als hij te horen krijgt dat de brugwachter de brug niet meteen voor hem opent, wordt Van der V. pissig. Hij besluit tweehonderd meter terug te varen naar de hefbrug die op dat moment nog open staat. Uit pure nijd legt de schipper zijn schip Zeelandia hier enige minuten onder zodat de brug niet naar beneden kan.

'Het was niet voor het eerst hè. Er is een nieuwe brugwachter en die deed al twee keer eerder die spoorbrug niet op tijd open.' De 50-jarige Van der V. legt uit dat het voor zijn bedrijf van groot belang is dat een brug op vaste tijden open gaat zodat hij met zijn vracht op tijd van A naar B kan varen. 'Ik had al een klacht ingediend bij de provincie over die brugwachter, maar daar hoorde ik maar niets op. Toen het weer mis ging, heb ik inderdaad mijn schip even stilgelegd onder die hefbrug.'

'De schipper speelt voor eigen rechter'

Daardoor kon die brug twaalf minuten lang niet meer dicht en ontstond er een gevaarlijk situatie, vindt de officier van justitie. Zo werd het landverkeer stilgelegd en zou een eventuele ambulance geen gebruik van de brug kunnen maken. 'Volstrekt ontoelaatbaar gedrag', stelt de officier en ze gaat verder. 'Meneer Van der V. reageert hier uiterst obstinaat en speelt voor eigen rechter. Luid toeterend zorgt hij ervoor dat de hefbrug niet dicht kan.' Volgens haar is een taakstraf van 120 uur op zijn plaats.

De schipper draait wat heen en weer, hoort het allemaal aan en strijkt uiteindelijk nog eens door zijn halflange haar. Dan neemt zijn advocaat het woord en gaat Van der V. weer wat rechterop zitten. Die vindt hier enige relativering op zijn plaats. Natuurlijk zijn cliënt was gefrustreerd. Maar dat toeteren zou gewoon een signaal zijn geweest om de brug te openen. Van der V. knikt instemmend. De advocaat maakt een rekensommetje en stelt dat de hefbrug misschien vijf minuten langer dan normaal open was. 'Het wordt allemaal enorm opgeblazen.'

'Varken, kom eens van je luie reet'

Voordat de rechter met haar oordeel komt, geeft ze de schipper nog het laatste woord. 'Kijk, het schelden valt natuurlijk niet goed te praten.' - De schipper zou de brugwachter onder meer voor varken hebben uitgescholden. Daarnaast zou hij geschreeuwd hebben dat de brugwachter van zijn luie reet moest komen. - 'Maar ik zat op mijn vijftigste verjaardag in de gevangenis. Dat was wel echt een dieptepunt.'

Dat begrijpt de rechter en ze vindt ook dat het niet ongebruikelijk is dat een brug openstaat. Volgens haar houdt het verkeer daar rekening mee. 'Maar al was het van korte duur, de brug was onbruikbaar. Daarom veroordeel ik u tot 40 uur taakstraf. Ik snap dat u boos was, maar dit was niet de juiste weg.' Van der V. slaat de ogen toe, blijft nog even zitten, maar pakt dan zijn spullen en loopt de zittingszaal uit.

