Verlaten zeilschip gevonden op strand Noordwijk: 'We hadden zo een dagje kunnen gaan zeilen'

'We hebben eerst gekeken of er niemand in zat', zegt Jan van der Putten, die de boot vond. 'Het leek alsof er net iemand was uitgestapt.' Van der Putten vermoedt dat er motorproblemen zijn geweest. 'Het motorruim stond namelijk open.'

Van der Putten en zijn collega's zijn elke ochtend wel op het strand te vinden om alles op te ruimen. 'Tóch was deze vondst wel spannend, want het was nog schemerig. Je weet nooit wat je aantreft.' Vooralsnog is niet bekend wat er is gebeurd en waarom het schip er zo verlaten bij lag.

De verlaten zeilboot op het Noordwijkse strand | Foto: Leander Stolwijk

'Dagje zeilen'

De KNRM heeft de boot op verzoek van de kustwacht naar de haven van IJmuiden gesleept voor onderzoek. En anders had Van der Putten, die eerder ook al eens een reddingsboot vond, nog wel een ander idee. 'Als we hadden gewild hadden ze zo een dagje kunnen gaan zeilen', lacht hij. 'Alle zeilen waren nog netjes ingepakt.'

