Geen doelpunten bij teleurstellende Katwijkse dorpstwist

Na negentig minuten voetballen stond de brilstand nog steeds op het scorebord bij de dorpsderby tussen Katwijk en Quick Boys. Twee spelers van het uitteam konden zich onderscheiden op sportpark de Krom. De eerste helft was aanvaller Tommy Bekooij de gevaarlijkste man op het veld. De tweede helft was voor doelman Paul van der Helm. Hij redde een aantal keren schitterend op een aantal schoten van de thuisploeg. Mede door zijn optreden bleef het duel onbeslist.

Quick Boys-speler Bekooij kreeg drie kansen de eerste helft. Het derde schot was het gevaarlijkst. Vanaf vijf meter schoot de man, die afgelopen zomer overkwam van VVSB, hoog over.

De smaakmaker moest na een half uur worden gewisseld vanwege een hamstringblessure. Met de wissel van Bekooij verdween ook de dreiging van Quick Boys. Katwijk had in het laatste kwartier nog wel wat speldenprikjes maar kon deze niet omzetten in een doelpunt.

Katachtige reflex

In de tweede helft was doelman Van der Helm een sta-in-de-weg voor de aanval van Katwijk. Vooral zijn redding na een uur spelen op een inzet van Marouane Afaker was schitterend. Met een katachtiger reflex voorkwam hij een doelpunt voor de thuisploeg.

Daarna was het de beurt aan Marciano Mengerink. De aanvaller had zijn dag niet. Bij een schot in de zestien kwam hij niet lekker uit met zijn stappen. Even later kon hij vrij inkoppen, maar was zijn timing helemaal verkeerd. Uiteindelijk eindige het duel zoals het begon.

Opstelling Katwijk: Kieboom, Sinteur, Van der Meer, Van Noord ('84 Esseboom) Van Weerdenburg, Susan, Jongman, Afaker ('64 Tesselaar), Van den Ban, Mengerink, Bergkamp

Opstelling Quick Boys: Van der Helm, Bosman, De Vré, Tesselaar, Ravensbergen, Ket, Mahmoed, Gomez Nieto, Kuijvenhoven, Bekooij ('30 De Kruijs), Kaars ('86 Van Liempt)

Geel: Mahmoed (Quick Boys)

Scheidsrechter: De Brito Roque