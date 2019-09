Interview smaakmaker El Khayati: 'Ik blijf ADO altijd dankbaar, zat op een zijspoor in Engeland'

De statistieken die El Khayati bij ADO Den Haag heeft neergezet, waren weerzinwekkend goed. In zijn laatste seizoen bij ADO scoorden alleen Ajax-spelers Dusan Tadic en Hakim Ziyech betere cijfers, als het gaat om doelpunten en assists.

Hee, Nasser, hoe gaat het daar in Qatar?

'Het gaat goed, alleen heb ik nu een bovenbeenblessure, dat is wat minder. We zijn in de Qatar Stars League vier wedstrijden onderweg, en hebben drie keer verloren. Dat is zonde. In de eerste wedstrijd heb ik gespeeld. Daarna niet meer vanwege mijn blessure. Ik ben, denk ik, te hard van stapel gelopen. Toen ik hier aan kwam, heb ik een paar keer meegetraind en daarna maakte ik mijn debuut. Kort daarna raakte ik geblesseerd. Het gaat inmiddels wat beter en hoop volgende week mee te doen.'

'Qua weersomstandigheden is het is nu zwaar hier, het is hoogzomer. De temperaturen zijn enorm, ’s middags tegen de 40 graden. Daarom trainen wij in de avond, dan is goed te doen met een graadje of 32.'

Nasser El Khayati bij zijn presentatie. | Foto: Twitter Qatar SC

'Ik ben goed opgevangen door de jongens hier. Ik maak makkelijk contact en heb snel een klik met mensen. Ik heb Samuel Eto’o (voormalig spits van o.a. Real Madrid en FC Barcelona, red.) net gemist. Hij speelde hier vorig seizoen. Verder ken ik in mijn ploeg niemand persoonlijk, maar wel van naam. Alejandro Galvez, een Spaanse verdediger die onder meer bij Rayo Vallecano en Werder Bremen heeft gespeeld, ken ik van naam. En ook Junior Kabananga. Hij is onze spits en speelde eerder voor onder meer Anderlecht, Cercle Brugge en Al-Nasr.'

'Een team in Qatar mag uit vier buitenlanders en een Aziaat bestaan. In de competitie spelen veel grote spelers. Bijvoorbeeld Nigel de Jong en Moubarak Boussoufa. Dat is mooi om tegen te spelen. Ik hoorde dat Mario Mandzukic (Juventus) ook deze kant op komt.'

Hoe woon je daar?

'Momenteel woon ik nog in een hotel. Eerdaags ga ik naar mijn nieuwe appartement. Dat ligt op 'The Pearl', een kunstmatig eiland met twaalf kleine eilandjes er omheen. Dat is echt prachtig en ligt aan zee. Het weer wordt aan het einde van het jaar ook steeds beter. Temperaturen gaan de komende tijd wat dalen tot 30 graden. Dat is heerlijk. Ik kan ook niet wachten tot mijn vrouw en de kleine overkomen. Daar kijk ik naar uit.'

Hoe zijn de faciliteiten?

'De faciliteiten zijn geweldig. De stadions schieten de grond uit. Je vindt hier het beste van het beste. Denk bijvoorbeeld aan artsen en fysiotherapeuten. Alles wordt ingevlogen en is van topniveau. Omdat het WK in 2022 hier wordt gespeeld, wordt er veel in het voetbal geïnvesteerd.'

Wat is je status in Qatar? Word je al herkend?

'Ik kan wel normaal over straat, maar wordt ook wel eens herkend. Bijvoorbeeld bij gemeentelijke instellingen of de bank. Dat zal hopelijk alleen maar meer worden als ik straks ook echt ga scoren en mooie dingen kan laten zien, haha.'

Wat is Qatar SC voor een club?

'Het is niet een van de grootste clubs van Qatar. Bij onze thuiswedstrijden zitten een paar honderd supporters. Als wij tegen de grotere clubs spelen is het wel wat drukker. Vorig jaar zijn ze veel in het nieuws geweest omdat Eto’o hier toen onder contract stond.'

Jullie trainen dus in de avond. Dat is een ander ritme dat je gewend bent. Wat doe je dan overdag?

'In de ochtenden train ik voor mezelf, in de middag rust ik wat en ’s avonds trainen op de club. Dat is inderdaad anders dan in Nederland, maar het is niet verkeerd. Ik sprak onlangs Nigel de Jong, hij speelt bij Al-Shahaniya en is ondanks zijn 34 jaar nog topfit. Hij traint ook veel voor zichzelf. Binnenkort gaan we in de ochtenden samen aan de slag.'

Je hebt bij ADO Den Haag de ambitie om een stap te maken nooit onder stoelen of banken gestoken. Je hebt nu een stap gemaakt naar een competitie waar het geld goed is. Wat dacht je toen jij het contract ondertekende?

'Ik hoop dat ik voetballend ook hier mijn ding kan doen. Ik heb 2,5 jaar lang bij ADO een behoorlijk niveau gehaald, maar de top drie van Nederland heeft zich nooit gemeld. Als de sportieve stap dan uitblijft, dan ga je ook naar het financiële kijken, want daar doel je denk ik op. Ik had ook naar Saudi-Arabië kunnen gaan. Meer geld, meer supporters, maar Qatar heeft straks het WK, grote clubs komen hierheen. Ik heb dat allemaal meegenomen in mijn besluit.'

Door deze stap heb je financiële zekerheid voor de toekomst, geeft dat ook rust?

'Als je mij gebeld had en ik was niet geblesseerd geweest, dan had ik mij veel lekkerder gevoeld. Ik wil gewoon lekker spelen, ik houd van het spelletje. Ik ben nu een soort van down, natuurlijk is geld belangrijk, maar daar denk ik nu niet aan.'

Terug naar je overstap van ADO naar Qatar SC. Hoe kijk je daarop terug?

'Sommige deals gaan snel, sommige duren wat langer. Uiteindelijk heb ik altijd een prima verstandhouding gehad en nog steeds met Jeffrey van As en andere mensen binnen de club. Het is gegaan hoe het is gegaan. Ik ben ADO dankbaar voor deze kans. Natuurlijk heb ik het zelf ook afgedwongen, maar ik heb van ADO wel de kans gekregen toen ik in Engeland op een zijspoor zat. Wanneer mijn afscheid is bij ADO, dat is nog niet bekend.'

Elftalfoto met Nasser El Khayati. | Foto: Twitter Qatar SC

Maar je bent een tijd contractspeler geweest van ADO, zonder dat je op de club was.

'Ik heb nooit kwade bedoelingen richting ADO gehad tijdens de onderhandelingen. Wij hadden afgesproken dat ik niet aanwezig zou zijn tijdens de onderhandelingen. Ik ben ook met goedkeuring naar Qatar geweest, maar uiteindelijk duurde het wat langer dan gedacht. Ik had ook geen kwade bedoelingen met mijn afwezigheid op de open dag. De onderhandelingen duurden langer dan gepland en mijn voetbaltoernooi stond al langer gepland. Op een open dag worden spelers gepresenteerd voor het nieuwe seizoen en ik was bezig met een overgang. Alles is volgens afspraak gegaan.'

Wat heb jij ADO Den Haag opgeleverd?

'Hoe het zakelijk gegaan is, is tussen de clubs, dat laat ik bij hun. Ik denk dat ADO een mooi bedrag heeft overgehouden aan een speler die in januari 2020 ergens transfervrij had kunnen tekenen.'

Tot slot, wat is je mooiste moment bij ADO?

'Hele moeilijke vraag. Ik heb zoveel mooie momenten gehad. Als ik toch moet kiezen dan ga ik voor mijn record, uit bij Excelsior. Vier doelpunten. Twee voor de rust en twee na de rust. ADO veilig schieten tegen Sparta in een seizoen waarin je laatste stond, dat vergeet ik ook niet. FC Twente-uit met 3-2 winnen was ook lekker, dat was een zespuntenwedstrijd, maar Excelsior-uit blijft de allermooiste.'

