KNRM: geen zoektocht meer naar opvarenden verlaten zeilschip

Het zeiljacht 'Marjanjan' werd zaterdagochtend rond 6.45 uur gevonden door medewerkers van een bedrijf dat afvalcontainers leegt op het strand. Het schip lag verlaten maar volledig intact op het strand. De KNRM in Noordwijk heeft het jacht vlotgetrokken en naar IJmuiden gesleept.

'Wij focussen ons als KNRM puur op de hulpverlening', zegt de woordvoerder. 'Daarom hebben de collega's van reddingsstation Noordwijk kortstondig in zee gezocht naar mogelijke overlevenden. Maar als de tijd vordert, wordt de kans dat er overlevenden worden aangetroffen steeds kleiner.' Bijkomend probleem voor de KNRM is dat niet bekend is waar het schip vandaan komt, wie de eigenaar is en hoe het op het strand is terechtgekomen.

Eventueel zoektocht weer opstarten

Er wordt nu niet meer gezocht op zee. 'Als we een gerichte tip krijgen dan kunnen we de zoektocht weer opstarten, maar nu weten we niets en is zoeken onbegonnen werk'.

