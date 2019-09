Goal Yahya Boussakou niet genoeg voor winst Jong ADO op HSC '21

Ietwat tegen de verhoudingen in maakte Boussakou vlak voor rust de 1-0 voor de beloften van ADO Den Haag, die vorige week hun eerste overwinning in de derde divisie zondag boekten. In de tweede helft viel de gelijkmaker uit een penalty. Diego van der Weide had twee keer nodig om de bal in het doel te krijgen. Vlak na die 1-1 schoot Cenk Uguz de winnende treffer voor HSC '21 binnen.

Na vier wedstrijden bezet Jong ADO de veertiende plaats in de derde divisie zondag. Een plek daaronder staat Westlandia. De Naaldwijkers kwamen zaterdagavond al in actie tegen FC Lienden. Quick, dat dit weekend vrij was, is de hekkensluiter.

Scoreverloop HSC '21 - Jong ADO Den Haag: 2-1 (0-1)