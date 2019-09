Den Haag begint proef met 'schoolstraat' om verkeersveiligheid te vergroten

Een school in Den Haag heeft - zegt de gemeente - de Nederlandse primeur met een zogenoemde 'schoolstraat'. Dat is een straat die tijdens de haal - en brengtijden van de kinderen dicht is voor gemotoriseerd verkeer. De Christelijke Montessorischool De Abeel probeert de 'schoolstraat' deze hele week uit. 'Ik vind het wel fijn, want als ik hier normaal fiets dan zijn hier altijd veel auto's en nu is het een stuk rustiger', vertelt een van de kinderen van de school.

Met hekken is de Abeelstraat afgesloten voor auto's. Alleen scooters en fietsers kunnen de basisschool nog bereiken. Enkele kinderen en ouders staan bij het hek om automobilisten te wijzen op de afsluiting. 'De meeste automobilisten hebben wel begrip voor de afsluiting', vertelt een van de verkeersregelaars bij de school.

Dat verkeer niet welkom is bij een school tijdens de uren dat er veel leerlingen in- en uitgaan is niet nieuw. Bij de St. Josephschool in Leiden wordt de straat al jarenlang iedere ochtend en middag afgesloten. En ook in andere delen van het land proberen scholen op deze manier de veiligheid voor de leerlingen te vergroten. Volgens de gemeente Den Haag is het toch uniek omdat de hofstad zich aansluit bij een concept uit Vlaanderen: de schoolstraat. Maar het principe en het resultaat is wel hetzelfde: als de school begint of uitgaat mogen er geen auto's de straat in.

Het gaat om een proef

Met de afsluiting wil de gemeente Den Haag onderzoeken of het de verkeersveiligheid kan vergroten. 'Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolingang vaak in een chaotisch samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers', zegt wethouder Robert van Asten. 'Vooral kinderen ervaren dit als onoverzichtelijk en gevaarlijk. Door de straat dan verkeersvrij te maken hopen we het haal- en brenggedrag van ouders positief te veranderen.'

De afzetting is een proef om te kijken of de veiligheid rond scholen op deze manier vergroot kan worden. 'De proef lijkt me redelijk geslaagd. We hadden een filmpje op Facebook gezet en in de reacties hebben we van tientallen scholen gehoord dat ze dit ook wel willen', vertelt de verkeersregelaar.

Kinderziektes

Toch zijn er volgens de verkeersregelaar ook nog wel wat kinderziektes die opgelost moeten worden. 'Veel automobilisten parkeren nu op de Valkenboskade op de stoep. Bewoners daar klagen daar nu over, dus het lijkt er op dat het probleem vooral verplaatst wordt. Maar hier voor de deur van de school is het een stuk rustiger en veiliger voor de kinderen.'

Volgens Van Asten wordt een groot deel van de onveilige situaties door mensen zelf veroorzaakt. 'Autoportieren zomaar opengooien, fietsen niet goed neerzetten, parkeren op de stoep, niet uitkijken bij het oversteken. Dat moet anders want in het verkeer moet je nu eenmaal rekening houden met elkaar.' De kinderen op de school merken dit dagelijks. 'Als ik op de fiets naar school ga, dan staat het voor de deur normaal altijd helemaal vol met auto's en kun je er nauwelijks langs. Nu is het een stuk rustiger en fijner om te fietsen.'