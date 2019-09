Ould-Chikh de schlemiel bij verliezend ADO Den Haag

Door een benutte strafschop heeft AZ zondag van ADO Den Haag gewonnen. Net als vorige week tegen Feyenoord was Bilal Ould-Chikh de veroorzaker van de penalty. De benutte strafschop was de enige keer dat de Alkmaarders de uitstekende debuterende ADO-doelman Luuk Koopmans konden verschalken: 0-1.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd bekend gemaakt hoeveel de knuffelactie heeft opgebracht. Het schitterende bedrag van 27.500 euro wordt naar het Sophia Kinderziekenhuis gestuurd. Daarnaast was er een minuut lang applaus voor Fernando Ricksen. De 43-jarige ex-international en oud-speler van AZ overleed deze week aan de gevolgen van ALS.

ADO zette vanaf minuut één AZ vol onder druk. Het eerste kwartier kwam de ploeg uit de Kaasstad amper in de buurt van de Haagse doelman Koopmans. Koopmans was één van de vijf wijzigingen die Fons Groenendijk had doorgevoerd in vergelijking met de wedstrijd tegen Feyenoord. Zo kregen ook Dion Malone, Crysencio Summerville, Elson Hooi en Michiel Kramer de kans om zich te bewijzen.

Solo vanaf eigen helft

Vooral Summerville viel in positieve zin op. De zeventienjarige pingelaar liet aan het Haagse publiek zien wat hij in huis heeft. Zo zette hij een solo op vanaf eigen helft. Zijn actie stopte op de rand van de zestien meter, waarna hij over het AZ-doel schoot.

Het was één van de spaarzame hoogtepunten in de eerste helft. Vooral de zo geroemde voorhoede van de Alkmaarders liet het afweten. Koopmans hoefde maar sporadisch in actie te komen. Met de brilstand werd de rust behaald.

Katachtige reflex

Koopmans mocht de tweede helft laten zien wat hij in huis heeft. Een voorzet van AZ kwam op de knie van ADO-verdediger Shaquille Pinas. De bal vloog vanaf vijf meter richting het Haagse doel, maar Koopmans wist met een katachtige reflex te voorkomen dat AZ op voorsprong kwam.

Uiteindelijk moest de Brabantse ADO-doelman zich toch gewonnen geven. Invaller Ould-Chikh liep tegenstander Albert Guðmundsson tegen de grond in eigen zestien. Scheidsrechter Allard Lindhout kon niets anders dan naar de strafschopstip wijzen. Teun Koopmeiners schoot de penalty binnen.

Pijnlijke wissel

Ould-Chikh werd twintig minuten na zijn invalbeurt weer gewisseld. De flankspeler moest het veld verlaten voor Tomas Necid. Hij verliet woedend het veld.

Invaller Tomas Necid kon ook geen potten breken. ADO deelde nog wel wat speldenprikjes uit, maar tot een doelpunt kwam het niet. AZ ging met drie punten terug naar Noord-Holland.

Scoreverloop ADO Den Haag - AZ: 0-1 (0-0)

Koopmeiners 0-1

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Van Ewijk, Beugelsdijk, Pinas, Meijers; Malone, Immers, Goossens ('72 Bakker), Summerville, Hooi (61 Ould-Chikh, 81 Necid), Kramer

Opstelling AZ: Bizot, Svensson, Hatzidiakos, Wuytens, Wijndal, Clasie ('80 Midtsjø), Koopmeiners, De Wit ('21 Guðmundsson), Stengs, Boadu ('60 Aboukhlal), Idrissi

Gele kaarten: nvt

Rode kaarten: nvt

Scheidsrechter: Lindhout

LEES OOK: Interview smaakmaker El Khayati: 'Ik blijf ADO altijd dankbaar, zat op een zijspoor in Engeland'