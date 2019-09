ADO-doelman Koopmans over veroorzaken penalty: 'Op het hoogste niveau mogen dit soort fouten niet'

'Het was duidelijk, Bilal haalt hem onderuit', vertelt Koopmans. 'Het is natuurlijk doodzonde. Hij weet zelf ook dat het een fout was. Die dingen moeten eruit. Het is voor ons zonde, we hebben heel de wedstrijd geknokt.'

Trainer Fons Groenendijk beschermde zijn pupil. Ould-Chikh mocht de pers na de wedstrijd niet te woord staan. 'Hij zit stuk. Het heeft geen enkele zin om hem voor de camera te halen. Ik wil hem eigenlijk even met rust laten.'

'Dat ik hem wisselde zegt wel iets', vervolgt de Leidenaar. Ould-Chikh viel in de zestigste minuut in en werd er in minuut 81 weer uitgehaald. 'Maar het was ook een tactische keuze.'