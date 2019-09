Anastasia in première in Circustheater Scheveningen

Anastasia gaat over het Russische weesmeisje Anya die misschien Anastasia Romanov is, de verdwenen dochter van de vermoorde tsarenfamilie. De musical is geïnspireerd op de beroemde animatiefilm uit 1997.

Anastasia beleefde de wereldpremière in april 2017 in New York, waar de show nog steeds te zien is. Ook is de musical naar Madrid en Stuttgart gehaald.

Foto: ANP

