Is Sarina Wiegman de beste vrouwencoach van de wereld?

Ze is voor de derde keer genomineerd en zou voor de tweede keer de titel binnen kunnen halen: de Haagse voetbalcoach Sarina Wiegman hoort maandagavond in Milaan of ze is gekozen tot 'Beste Vrouwencoach ter wereld'. Dat zal zijn tijdens het FIFA-gala, gepresenteerd door Ruud Gullit.

Er zijn maar liefst vier Nederlandse kanshebbers op een FIFA-Award: naast Wiegman zijn dat voetballer Virgil van Dijk, keepster Sari van Veenendaal én de fans van de Oranjevrouwen, die afgelopen zomer in Frankrijk de OranjeLeeuwinnen naar de tweede plaats op het WK juichten.



Hoe groot de kans is dat Wiegman voor de tweede keer de FIFA-Award wint weet bijna niemand. De concurrentie is groot. Zo is mede-genomineerde Jill Ellis coach van wereldkampioen Verenigde Staten, die de OranjeLeeuwinnen in de finale met 2-0 versloeg.

De internationale jury bestaat uit vier groepen: aanvoerders en coaches van nationale teams, journalisten en supporters. Op wie die uiteindelijk hebben gestemd wordt maandagavond bekend. Presentator en gastheer Ruud Gullit zei maandag in het AD dat niemand nog weet wat de uitkomst is: 'De uitslag wordt strikt geheim gehouden tot het moment van de uitreiking. Dat doen ze heel goed: ook wij als presentatoren worden absoluut niet van tevoren ingelicht. Bij de repetities worden alle mogelijke scenario's doorgesproken.'

Geloof moest groeien

'Het is niet alleen mijn reis, het is een reis geweest van het team. Ik begon met voetballen toen ik zes was. Sindsdien is er zó veel veranderd; veel mensen hebben hun leven en passie in het vrouwenvoetbal gestoken en daar pluk ik nu de vruchten van, net als de huidige spelers', aldus Wiegman in een interview, zondag in Milaan.

Wat betreft de groei van de Nederlandse voetbalvrouwen de afgelopen jaren (Europees kampioen in 2017 en vice-wereldkampioen dit jaar) deelt Wiegman de eer met de speelsters en met haar voorgangers: 'Vorige coaches hebben hard gewerkt met het team. Ze zaten toen al vaak in de buurt van winnen tegen toplanden. Toen ik aantrad switchten ze van 'op het nippertje verliezen' naar het winnen van dit soort wedstrijden. Dat zorgde voor veel vertrouwen. We moesten gelóven dat we die toplanden konden verslaan. We hadden de kwaliteiten, de speelsters ontwikkelden zich heel snel, maar het belangrijkste is dat ze in zichzelf gingen geloven.'

Of Wiegman wint of niet, ze blijft voorlopig kanshebber voor de komende jaren. Nederland plaatste zich tijdens het WK voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Voor de eindronde van de Europese Kampioenschappen het jaar erop, liggen de OranjeLeeuwinnen goed op schema met twee overwinningen in de groepsfase. En voorlopig blijft ze vrouwen coachen, zei Wiegman begin september in VI, reagerend op speculaties dat een overstap naar het mannenvoetbal eraan zit te komen: '...deelnemen aan de Olympische Spelen is een absolute droom. Ik heb absoluut niet de behoefte dan naar een mannenteam te gaan. Ik wil met ambitieuze mensen werken en dit Oranje is absolute top qua ambitie.'

