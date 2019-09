Kritiek op social media doet Aad de Mos niets: 'Het zijn zolderkamerriddertjes'

'Is Frits Wester bij je ingetrokken Aad?', 'Ben je seniel geworden?', 'Het wordt een beetje zielig Aad.' Het zijn zomaar wat reacties van de afgelopen week op de social media-posts van Aad de Mos. Is hij harder geworden in het uiten van zijn mening? De Mos vindt zelf van niet en ook de beledigingen raken hem niet. 'Ik lees het nooit. Het is nooit inhoudelijk. Het zijn zolderkamerriddertjes.'

'De berichten van de kenners zie ik wel', vervolgt De Mos. 'Prominenten die een tweet sturen naar mijn twitteraccount @Aad300. Die weten dat ik een visionair ben. Ik zit toch niet voor niets aan tafel bij Ziggo, VTM en Omroep West. Je ziet het ook bij andere programma's terug. Jan-Joost van Gangelen pakte Kenneth Perez bij Fox bijvoorbeeld zondag kritisch aan.'

De Mos heeft meerdere landskampioenschappen en Europese bekers op zijn palmares. 'Dan reageert iemand op mijn post met: Aad heeft niets bereikt', vertelt de oud-trainer van onder andere Ajax en PSV. 'Dan mag ik toch wel iets terugzeggen? Of een ander schrijft: 'Aad je hebt een facelift nodig', dan reageer ik met 'jij kan die oortjes ook wel laten bijpunten.'

Hugo Borst

Mensen vinden dat De Mos feller is op social media sinds enkele weken. Iets wat de voetbalkenner ontkent. 'Het is geen agressiviteit, maar duidelijkheid. 95 procent vindt het misschien ongemakkelijk, maar het gaat mij om die vijf procent aan echte kenners. Daarnaast ben ik zoals Johan Derksen. Als je met onderbouwing mijn stelling onderuit kan halen doe dat maar. Maar dat gebeurt bijna nooit.' Zo reageerde De Mos zondag op radiopresentator Hugo Borst met onderstaande tweet:

Dat de Mos en Borst elkaar niet liggen is geen geheim. In 2010 schreef de Rotterdammer een boek met als titel: 'Waarom ik zo van Sparta hou, en Aad de Mos haat'. 'Ik had het radiootje aanstaan en dan hoor ik die narcist allemaal dingen zeggen. Maar over het meespelen van Michal Sadílek bij PSV zegt hij niets. Dat is iets opvallends wat je wel mag melden, vind ik. Dat zeg ik dan ook meteen. Zo zijn wij Hagenaars, wij zijn echt.'

'Het is duidelijkheid'

'Analyseren moet je passie zijn', vertelt de geboren Hagenaar. ‘Je moet het niet voor het geld doen. Ik ben ZZP'er en heb vrije tijd. Dan kun je naar veel wedstrijden toe. Zaterdag was ik bijvoorbeeld bij een jeugdwedstrijd tussen PSV en Volendam. Of ik spreek PSV-trainer Mark van Bommel een uur lang over het spelletje. Daarnaast moet je social media volgen om tot in details bij te blijven. Ik volg dan ook specifieke voetbalaccounts die inhoud hebben en mensen zoals @LangeToepie en@DuBlanqeBogarde. Je moet weten wat er speelt. Dan bekijk ik de interviews bij Katwijk – Quick Boys, of zie ik naar welke wedstrijd Willem van Zuilen toe is. Ik ben helemaal bij.'

Joop Buyt

Er wordt lacherig gezegd dat De Mos zijn activiteiten op social media veranderde toen Joop Buyt bij hem op bezoek ging. 'Dan vinden sommige mensen Joop dom en dat hij eruit ziet als een zwerver', vertelt de analist. 'Ik weet wel beter. Joop is intelligent en een geweldige vent. Hij loopt er niet mee te koop dat hij in de zorg werkt. Normaal spreek ik altijd met mensen in een hotel af voor een interview. Voor Joop maak ik een uitzondering, daarom zijn we naar de tankbaan gegaan.’

De Mos gaat daarna verder over zijn activiteiten. ‘'Die zolderkamerriddertjes komen niet buiten', vertelt hij. 'Ik kijk naar wedstrijden van Jong PSV. Toen zag ik vorig jaar oktober Mohamed Ihattaren in de Youth League tegen Inter Milan spelen. 'Ze stonden in de 87ste minuut met 0-1 achter. Hij gaf twee steekpassjes en ze wonnen met 2-1. Ik vertelde bij Ziggo aan tafel dat het een enorm talent is. Toen zeiden ze bij wijze van spreken: 'Gefeliciteerd Aad, leuk!' Nu breek ik mijn ogen over zijn naam in de nationale en internationale kranten. Ik vind het dan leuk om dat terug te zien.'

Miskleun

Maar De Mos weet ook dat hij het niet altijd goed heeft. Zo voorspelde hij dat de huidige Vitesse-speler Armando Obispo een grotere toekomst heeft dan Matthijs de Ligt. 'Je hebt er wel eens een miskleun bij', zegt hij eerlijk.

Bekend is De Mos bij de jongere generatie vanwege zijn voorspellingen en analyses op Instagram. Zo zette hij in de nacht van zondag op maandag een filmpje online. 'Ik had de documentaire over mijn vriend Piet Schrijvers gezien. Hij heeft Alzheimer. Ik kon daar niet van slapen en moest zelfs huilen. Daarom ben ik maar mijn bed uitgegaan vannacht. Ik wilde mijn vrouw en kleinzoon gewoon door laten slapen. Toen heb ik het filmpje dat ik de vorige avond had gemaakt, gepost in de vroege ochtend.'

Met kleinzoon naar het stadion

De Mos is ook weer klaar voor de komende voetbalweek. Het meest kijkt hij uit naar woensdag als hij met zijn kleinzoon naar de wedstrijd van PSV tegen FC Groningen gaat. 'Hij is drie en helemaal gek van voetbal. Want dat is toch het belangrijkste, met hem van het spelletje genieten', vertelt De Mos. 'Het wordt zijn tweede voetbalwedstrijd. Vorige keer vond hij dat we te laag zaten en wilde hij hoger zitten zodat hij het beter kan zien. Heerlijk hoe hij ermee bezig is. Ook kijkt hij uit naar het groene shirt van Jeroen Zoet. Zondag keepte Zoet in het rood en Ajax-doelman André Onana in het groen, dat was een groot probleem in huize De Mos. Dan ga ik hem woensdag leggen uitleggen hoe dat kan. Daar verheug ik me op.’

