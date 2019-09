Verdachte van straatroof krijgt week de tijd om zich te melden

De verdachte van een straatroof in Zoetermeer krijgt van de politie een week de tijd om zich te melden, anders zal hij herkenbaar getoond worden in Team West. De jongen wordt verdacht van het stelen van de portemonnee van een 18-jarige man. Die werd lastiggevallen door meerdere jongens, waarvan de meesten inmiddels zijn aangehouden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 24 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer is op dinsdagavond 23 juli in de wijk Buytenwegh in Zoetermeer, omdat hij een afspraak met iemand heeft. Hij zit op een bankje in de buurt van de Gerrit Achterbergrode, als hij wordt aangesproken door een groep jonge mannen. Ze vallen hem lastig en de 18-jarige jongen wil weglopen van de groep. Dat lukt niet: ze komen achter hem aan.

Bij de trap naar het perron van het Randstadrailstation Voorweg Hoog wordt hij omver geduwd. Hij staat weer op en probeert de trap naar het perron op te lopen, maar de jongens blijven hem lastigvallen en achtervolgen. Op dat moment grist één van hen de portemonnee uit de broekzak van het slachtoffer. Hij loopt ermee naar beneden en verdwijnt uit beeld.

Aanhoudingen

Het is het slachtoffer gelukt om met de tram om weg te komen van zijn belagers. Pas later ontdekt hij dat zijn portemonnee gestolen is. De politie heeft inmiddels meerdere verdachten uit de groep aangehouden, maar de jongen die de diefstal pleegde is nog niet gevonden.

Omdat hij mogelijk minderjarig is, is zijn gezicht onherkenbaar gemaakt. Hij krijgt hiermee de kans om zich te melden. Als op dinsdag 1 oktober nog niet duidelijk is wie het is, worden de herkenbare beelden in Team West getoond.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem