Vrouw uit Leiden raakt 1250 euro kwijt aan oplichters

Een 65-jarige vrouw uit Leiden is het slachtoffer geworden van phishing. Ze werd gevraagd om haar oude bankpas op te sturen omdat die vervangen moest worden. Daarna bleek dat er 1250 euro van haar rekening was verdwenen.

De vrouw krijgt een sms die afkomstig lijkt te zijn van de Rabobank. Daarin staat dat haar bankpas moet worden vervangen. Ze moet op een link klikken om alles in orde te maken. Omdat de site waarop ze terechtkomt sprekend op de site van de Rabobank lijkt, heeft ze geen argwaan. Ze vult haar gegevens en haar pincode in en wordt gevraagd om haar pinpas horizontaal door te knippen en die naar een adres in Uden te sturen.

Twee dagen later blijkt dat er 1250 euro van haar rekening is opgenomen: de pas en code zijn in handen gekomen van oplichters. De politie vermoedt dat de horizontaal doorgeknipte pas weer aan elkaar is geplakt. Omdat de magneetstrip onbeschadigd was, heeft de geldautomaat de pas kennelijk gewoon geaccepteerd.

Beeld van pinner

De man die het geld opneemt, is te zien bij een geldautomaat in Uden. Hij neemt ook geld op van de rekening van een tweede slachtoffer van phishing, iemand uit Twente. De man ziet er opvallend uit: hij heeft bolle wangen en trekt een vreemde grimas.

