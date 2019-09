Politie zoekt informatie over Toyota Corolla en schietincident in Gouda

De politie is op zoek naar meer informatie over een grijze Toyota Corolla, die in beeld is bij een schietincident in de Herenstraat in Gouda. Daarbij werd een 31-jarige man bedreigd met een wapen. Hij hoorde een knal, maar werd niet geraakt. Er is al man van 23 aangehouden als verdachte, maar het onderzoek loopt nog steeds.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 24 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op maandagavond 17 juni even voor 23.00 uur rijdt de 31-jarige man samen met zijn broer in een auto door de Herenstraat in Gouda, in de richting van de Prins Hendrikstraat. Net na de kruising met de Walvisstraat komt een andere auto hen tegemoet. Die stopt naast hen en de bijrijder stapt uit. De 31-jarige man stapt ook uit en wordt dan bedreigd met een wapen.

Hij hoort een knal en kan op tijd wegduiken, zodat hij niet wordt geraakt. Zijn belager stapt weer in de auto en die rijdt weg richting de kruising met de Walvisstraat en de Bosweg. De politie komt nog graag in contact met mensen die iets van het schietincident hebben gezien, of die meer weten over de aanleiding ervan.

Auto op beeld

Op bewakingsbeeld is een grijze Toyota Corolla te zien die op het moment van het schietincident vanuit de Prins Hendrikstraat de Herenstraat in rijdt. De politie wil weten van wie de auto is en waar hij nu staat. Ook meer informatie over wie er op maandagavond 17 juni rond 23.00 uur in reden, is welkom.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem