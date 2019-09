Verzet tegen besluit Krikke om route klimaatdemonstratie te beperken

Een flink aantal partijen in de Haagse gemeenteraad roept burgemeester Pauline Krikke op een klimaatprotest in de binnenstad van aanstaande vrijdag niet te beperken. 'Het zou een blamage zijn voor de internationale stad van vrede en recht als dat wel gebeurt,' aldus fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. De Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA en SP steunen dat pleidooi, evenals lokale organisaties op het gebied van vrede, recht en klimaat.

Wereldwijd zijn er deze week acties voor het klimaat. Aanstaande vrijdag wordt ook in Den Haag een grote demonstratie gehouden. De organisatie heeft bij de gemeente een betoging aangemeld die om 13.00 uur moet beginnen op de Koekamp. Daarna willen de deelnemers onder meer via het Korte Voorhout richting Tweede Kamer en stadhuis lopen.

Burgemeester Krikke heeft de organisatoren echter laten weten dat zij niet wil dat ze via een paar straten van het 'kernwinkelgebied' gaan lopen. Tijdens een debat, vorige week in de gemeenteraad, verklaarde de burgemeester dat demonstreren een grondrecht is en zij eraan hecht 'dat maximaal mogelijk' te maken. Maar, voegde Krikke daaraan toe, die protesten mogen níet in drukke winkelstraten plaatshebben.

Te groot risico

In een mail aan de organisatoren schreef zij ook dat dit tot 'een te groot risico op vermenging van demonstranten met winkelend publiek, toeristen en overige omstanders' kan leiden, met als gevolg een vrees voor 'wanordelijkheden' en 'zorgen met betrekking tot het verkeer'. In het verleden zou de rechter deze beperkingen ook hebben bevestigd, aldus Krikke in de raad.

De burgemeester: 'Er is geen sprake van een verbod. We zijn ook nog in gesprek met de organisatie.' Ook zou de gemeente alternatieve routes hebben aangegeven en kan de organisatie nog in beroep bij de rechter.

Onder water

Maar de organisatie zelf en politieke partijen vinden dat de demonstranten gewoon via de gewenste route moeten kunnen lopen. 'De mooie stad achter de duinen waar we willen demonstreren zou volgens wetenschappers meters onder water kunnen komen te staan als we de uitstoot van broeikasgassen niet omlaag weten te brengen. Dat is de werkelijke wanorde die dreigt,' aldus Liset Meddens van Fossielvrij NL, een brede coalitie van jongeren- en milieuorganisaties. Zij vindt dat Krikke de demonstratie niet moet verbieden, maar 'juist een politiek signaal moet afgeven door zelf mee te lopen'.

Drie Haagse organisaties op het gebied van vrede, recht en klimaat steunen dat idee. 'De Internationale Stad van Vrede en Recht laat zich op z’n smalst zien,' stellen Free West Papua Campaign, Justice and Peace en Den Haag Fossielvrij. Ze wijzen erop dat er bij klimaatdemonstraties nog nooit ongeregeldheden zijn opgetreden en dat ook deze klimaatstaking goed is voorbereid.

Brede wegen

De vijf Haagse politieke partijen roepen Krikke op om de demonstranten gewoon richting parlement en stadhuis te laten lopen. 'Het gaat om brede wegen. Het winkelend publiek kan daar nooit last van hebben', aldus fractieleider Robert Barker van de Partij voor de Dieren.

Wijsmuller denkt dat als de route toch moet worden aangepast 'er stront aan de knikker' is. 'Dat is echt schadelijk voor de reputatie van de stad.'

