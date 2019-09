Boos Ajax stapt naar KNVB om ADO-wedstrijd

Ajax stapt naar de KNVB om te praten over de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. De Amsterdammers mogen ook dit jaar geen supporters meenemen naar het Cars Jeans Stadion. Ajax had ADO Den Haag gevraagd om een zogeheten vooroverleg, zes weken voor de wedstrijd, maar voordat dit plaatsvond was het besluit in Den Haag al genomen.

'Ajax heeft de afgelopen jaren meermaals het initiatief genomen om in gesprek te gaan over de organisatie van de wedstrijd en het beheersen van de eventuele veiligheidsrisico's. Keer op keer wordt een nieuw argument bedacht om dit af te houden. Wanneer zich een acute dreiging voor de openbare orde voordoet, kan Ajax er begrip voor opbrengen dat een burgemeester, als noodmaatregel, een supportersgroep uitsluit. Hier is echter sprake van een proces dat ver van tevoren gepland kan worden en waar risico’s geminimaliseerd kunnen worden', stelt Ajax, die nu wil dat de KNVB een standpunt inneemt.

Afgelopen week besloot de burgemeester van Den Haag dat Ajax-supporters niet welkom zijn bij de wedstrijd op 6 oktober. Volgens burgemeester Pauline Krikke is de verhouding tussen de twee supportersgroepen nog steeds 'gespannen', wat volgens haar een 'te groot risico op incidenten oplevert'. Eerder besloot zij ook dat de wedstrijd tussen AZ en Ajax niet in Den Haag gespeeld mag worden. AZ werkt voorlopig alle thuiswedstrijden af in Den Haag, omdat het eigen stadion te onveilig is.

Granaat

Nog in april dit jaar werd aan het supportershome naast het Cars Jeans Stadion een granaat bevestigd. In verband daarmee werden later drie mannen uit Amsterdam aangehouden. De Haagse burgemeester sprak in dat geval van 'complete waanzin'. Eind februari werden diverse plekken in Amsterdam met groene en gele verf en spreuken beklad.

Oud-burgemeester Wim Deetman van Den Haag besloot al in 2006 dat er geen Ajax-fans meer welkom waren bij uitduels met ADO. Hij nam die maatregel nadat hooligans van de club uit Amsterdam het supportershome van ADO hadden bestormd. Daarbij vielen verscheidene gewonden. Deetman wilde de Ajax-supporters vijf jaar weren, maar die periode werd vervolgens steeds verlengd.

Openbare orde

Ajax is ontevreden over de gang van zaken. De Amsterdammers wijzen op de regels van de KNVB: 'Clubs zijn gebonden aan de voorwaarden van de KNVB, die voorschrijven dat kaarten aan de bezoekende club beschikbaar gesteld moeten worden. Niet de club maar de burgemeester kan anders besluiten als de aanwezigheid van deze supporters op grond van de openbare orde niet verantwoord is'.

'Aangezien ADO Den Haag zich niet lijkt te willen of kunnen conformeren aan de door de KNVB gestelde regels en geen enkele inspanning verricht om hier in de toekomst wel aan te kunnen voldoen, heeft Ajax de voetbalbond gevraagd een standpunt in te nemen,' aldus de Amsterdammers in een verklaring op de eigen site.

De KNVB heeft nog niet gereageerd.