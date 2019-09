Doorzetters van De Dutch Don’t Dance Division winnen de Jacques Senf Prijs 2019

Ausdauers, doorzetters. Zo omschrijft de jury de winnaar van de Jacques Senf Prijs 2019: het Haagse dansgezelschap De Dutch Don’t Dance Division (DDDDD). De prijs werd vrijdagavond in het Theater Diligentia uitgereikt aan de artistiek leiders Rinus Sprong en Thom Stuart. Aan de prijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden.

DDDDD heeft de prijs volgens de jury te danken aan zijn grote inzet voor de dans. In het juryrapport wordt dat zo verwoord: 'Deze twee ondernemers zetten zich op verschillende vlakken in voor de Nederlandse dans, van het onderzoeken, uitwisselen van kennis en behouden van het erfgoed van de Nederlandse dans tot het promoten van Den Haag als dansstad.'

Artistiek leider Rinus Sprong van DDDDD vindt het een enorme eer en erkenning dat het de prijs ontvangt. Ook omdat hij is toegekend door de zes grote theaters van Den Haag. Bovendien kunnen ze het geld goed gebruiken: 'We krijgen wel subsidie, maar als klein gezelschap is het hard werken om rond te komen.'

A Christmas Carol

Sprong en Stuart hoefden niet lang na te denken over een bestemming voor de 12.500 euro. Sprong: 'Deze kerst gaan we A Christmas Carol opvoeren in het Zuiderstrandtheater. In totaal doen daar ruim honderd dansers aan mee. Het geld gaan we gebruiken voor de kostuums van de zestig jonge kinderen die er aan meedoen.'

Met A Christmas Carol houdt DDDDD een jarenlange traditie in ere. Want sinds 2006 wordt het jaar afgesloten met een kerstproductie. Aanvankelijk was dat De Notenkraker, later volgden Abadallah en Dancing in a Winter Wonderland. Het typeert de werkwijze van het Haagse dansgezelschap: samenwerken met niet alleen professionele dansers en dansvakstudenten, maar ook met amateurdansers, kinderen en ouderen met verschillende culturele achtergronden.

Dutch Summer Dance Course

DDDDD werd in 1996 opgericht door de danspartners Rinus Sprong en Thom Stuart. Vanaf 2001 timmeren ze aan de weg als gezelschap. In eerste instantie steeds met wisselende bezettingen, maar sinds zes jaar met een vaste kern van tien dansers.

Behalve eigen producties duikt het tweetal op in het veelbekeken televisieprogramma The Ultimate Dance Battle, gaan ze op toernee met dj Armin van Buuren en verzorgen ze jaarlijks het programma Solo’s@Sea op het strand. Ook de jaarlijkse Dutch Summer Dance Course voor amateurdansers is sinds 2006 een groot succes en krijgt navolging bij andere grote dansgezelschappen als Het Nationale Ballet.