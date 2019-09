Tieners langer vast voor mishandeling Nico Schoonhoven

De vier verdachten die zich afgelopen vrijdag bij de politie hebben gemeld in verband met de mishandeling en het overlijden van de 71-jarige Nico Schoonhoven in Den Haag, blijven nog zeker drie dagen vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris maandag besloten.

Het slachtoffer overleed vorige week maandag, een paar uur nadat hij was mishandeld op de Willem de Zwijgerlaan in Den Haag. Twee dagen later meldde een 14-jarige Hagenaar zich bij de politie. Zijn voorarrest is inmiddels met twee weken verlengd. De vier andere verdachten zijn 13, 14 en 15 jaar.

De 71-jarige Hagenaar werd onwel in zijn huis aan de Blois van Treslongstraat. Kort daarvoor had hij zijn vrouw verteld dat hij het slachtoffer was geworden van een mishandeling. De man werd nog gereanimeerd, maar stierf in het ziekenhuis.

Passantenonderzoek

Wat er precies is gebeurd is nog steeds onduidelijk. De politie onderzoekt nog of het overlijden van Nico Schoonhoven iets te maken heeft met de mishandeling. Maandagmiddag werd er op de Willem de Zwijgerlaan in Den Haag nog een passantenonderzoek gehouden.

LEES OOK: Vrienden van het 'hondenclubje' treuren om overleden Nico (71)