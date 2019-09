Vier dagen lang regeert humor de stad tijdens het nieuwe cabaretfestival Peper

Nederland kent al vier grote cabaretfestivals: Cameretten, het Leids- en het Groninger cabaretfestival en het Amsterdams kleinkunstfestival. Toch ziet Frank Heijman, de programmeur van Diligentia en Pepijn, genoeg redenen om er een vijfde Haags festival aan toe te voegen. Wij willen jonge talenten de kans geven om te spelen op een festival zonder dat ze beoordeeld worden.' De andere festivals zijn allemaal wedstrijden waar een jury de winnaar kiest.

Heijman is alle genoemde festivals en try-outs afgegaan om talent voor Peper te scouten. 'Je wil het publiek laten zien dat cabaret in zoveel smaken bestaat en we proberen een mooie mix te maken van comedy, cabaret en kleinkunst. We willen vier dagen lang humor de stad laten regeren.'

Voorstellingen in Eschermuseum

Vrijdagavond staan de vier winnaars van de andere cabaretfestivals samen op het podium. De voorstellingen zijn niet alleen op de traditionele podia, ook zijn er voorstellingen in het Eschermuseum, Hotel Des Indes en in de Kloosterkerk. Daar houdt de 75-jarige nestor van het cabaret zijn Preek van Freek. 'Hij speelt hoogtepunten uit zijn carrière in combinatie met het preekgevoel', vertelt Heijman.

Een greep uit de programmering van Peper:

Vrijdag:

De winnaars van de grote vier cabaretfestivals: Met Jasper van der Veen, Chris Verlaan, Henk Overdijk en Rosa da Silva en Marco Lopes

Zaterdag:

Silent Cabaret met een koptelefoon, een stuk of vier cabaretiers en het gehele theater als decor.

Pubquiz met Tex de Wit.

Zondag:

Remy Evers, winnaar Koninginnedag koekhapwedstrijd 1999, ontvangt je in Hotel Des Indes

Op de dag des Heren, geeft Freek de Jonge een preek in de Kloosterkerk.

Maandag:

Uitreiking van de Poelifinario en Neerlands Hoop. Deze avond is uitverkocht.

In 2018 won de Leidse cabaretier Jochem Myjer de Poelifinario voor zijn show Adem in, Adem Uit. Hagenaar Tom van Kalmthout won de Neerlands Hoop voor zijn werk met Rundfunk.

Kijk hier voor het hele programma.

Jochem Myjer en Tom van Kalmthout met de andere cabaretprijswinnaars 2018 | Foto: Jaap Reedijk