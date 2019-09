Dinsdag 24 september in Team West

In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 24 september ziet u de volgende zaken:

- Bij een straatroof in Zoetermeer is een 18-jarige man zijn portemonnee kwijtgeraakt. Er wordt nog één verdachte gezocht, hij staat op bewakingsbeeld.

- We tonen beelden van de twee overvallers die een geldloper beroofden in de Albert Heijn in Honselersdijk.

- Een vrouw uit Leiden is 1250 euro kwijt, nadat haar pinpas in handen van oplichters is gekomen.

- In Zoetermeer zijn op één dag 13 dure fietsen gestolen. Er is beeld van twee mannen die in ieder geval betrokken zijn bij twee van die diefstallen.

- De politie in Gouda is op zoek naar meer informatie over een schietincident in de Herenstraat.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.