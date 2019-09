Drie Haagse jihadisten krijgen Nederlanderschap terug

Drie Haagse jihadisten hebben hun Nederlanderschap teruggekregen. Ook zijn ze niet langer ongewenst in ons land. Voor een van hen maakt de beslissing van minister Ferd Grapperhaus niet veel uit, want Driss D. zou in 2015 bij een Amerikaans bombardement bij het Syrische Kobani zijn omgekomen.

Driss D. was in 2013 een van de eerste Nederlanders die naar Syrië ging. Om die reden werd hij in 2015 op de nationale terrorismelijst geplaatst en verloor hij in september 2017 zijn Nederlanderschap. Waarschijnlijk was D. op dat moment al niet meer in leven. Volgens verhalen zou hij bij Amerikaanse bombardementen op de Syrische grensstad Kobani in 2015 zijn overleden.

De Raad van State oordeelde in april in twee vergelijkbare gevallen dat uitreizigers onterecht hun staatsburgerschap was afgenomen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft vervolgens ook naar andere intrekkingen gekeken en het ministerie verzocht vijf andere jihadisten hun Nederlanderschap terug te geven.

Jihadproces

Drie van de vijf mensen die niet langer ongewenst zijn in Nederland komen uit de Schilderswijk. Naast Driss D. gaat het om de 26-jarige Benyamine F. en de 37-jarige Mounir El. K. Laatstgenoemde staat ook al sinds 2015 op de nationale terrorismelijst en werd tijdens het jihadproces in 2015 bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel. In maart van dit jaar gaf El K. zich in Syrië over. Het is niet bekend wat er sindsdien met de Hagenaar is gebeurd.

Mounir El K. en Benyamine F. moesten in juli 2018 hun nationaliteit inleveren en mochten ook niet meer terugkeren naar Nederland. Op deze beslissing is de minister nu teruggekomen. In juni liet Grapperhaus al weten dat slechts van enkele Nederlanders die zich in Syrië en Irak aansluiten bij jihadistische strijdgroepen de Nederlandse nationaliteit afgenomen kan worden.

