Huub Mizee: 'Het wordt helemaal herfst deze week'

De astronomische herfst is maandag ingegaan en dat gaan we deze week merken, vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee. Te beginnen op deze dinsdag. 'En zo gaan we nog wel een tijdje door.'

'Er ligt een depressie ten westen van Ierland. Fronten daarvan gaan passeren', legt Mizee uit. 'Er is veel bewolking en dinsdagochtend valt er heel plaatselijk wat lichte regen of motregen. Dinsdagmiddag volgt er meer, vanaf het middaguur.'

De wind komt uit het zuiden of zuidoosten en trekt aan. 'Die waait dinsdagochtend vrij krachtig en kan later krachtig worden, kracht zes. De temperatuur gaat wel, maar het wordt hooguit 17 graden. Dat is niet zo heel veel overdag.'

Er verandert weinig

Dinsdagavond volgen nog meer buien. 'Met name in de kuststrook. Dat alles bij diezelfde krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten.'

De komende dagen verandert er weinig. Het wordt volgens Mizee 'helemaal herfst' deze week. 'Dat de astronomische herfst is maandag ingegaan en dat gaan we echt wel merken.'

'We gaan zo nog wel een tijdje door'

In de nacht naar woensdag blijft het een graad of 13. 'Dat is voor 's nachts niet koud', benadrukt de weerman, die voorlopig ook geen frisse nachten verwacht. 'Woensdag overdag krijgen we opnieuw bewolking en perioden met regen, door nieuwe fronten. Ook dan hebben we te maken met diezelfde krachtige wind. Dan wordt het nog maar 16 graden.'

Donderdag wordt het tijdelijk wat zachter. 'Maar ook dan hebben we te maken met regen en buien. En zo gaan we nog wel even een tijdje door hoor, tot en met het weekend.'