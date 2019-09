Scheveningse Harstenhoekweg na jaar nog steeds braak: 'Dit gaat nog jaren duren'

De bouwplaats aan de Harstenhoekweg is al lang omstreden. De drie karakteristieke herenhuizen die er stonden waren vervallen en stonden al jaren leeg. Volgens eigenaar Bewi Vastgoed waren deze niet meer te renoveren en besloot vorig jaar over te gaan tot de sloop van de huizen. Tot ontzetting van de buurt. 'Het is eigenlijk vandalisme om dit laatste stukje badcultuur te verwoesten', vertelde Natascha Bruti van de Stichting Behoud Scheveningen. 'Dit soort gebouwen zorgde ooit voor de roem van Scheveningen.'

Bewi Vastgoed wil een appartementencomplex op de plek van de oude herenhuizen neerzetten. Het bedrijf heeft een voorstel gedaan, maar dit stuitte op veel weerstand op Scheveningen. Ondertussen ligt er nog steeds geen concreet bouwplan voor de Harstenhoekweg. 'Er ligt iets van een beginselplan', vertelt Bos. 'Maar dit plan is niet naar tevredenheid van de buurt. Er is een mediator aangesteld om te bemiddelen tussen de eigenaar en de bewoners, maar hoe die gesprekken verlopen weet ik niet.'

Gesloten deuren

Bruti bevestigt dat er overleg plaatsvindt tussen bewoners en de eigenaar, maar weet ook niet hoe die inhoudelijk verlopen. 'Er is een werkgroep opgesteld namens de wijk die overlegt met de eigenaar. Maar dit gebeurt allemaal achter gesloten deuren en de leden kunnen en willen niets zeggen over de inhoud van deze gesprekken.'

Ook Bart Vollmer, directeur van Bewi Vastgoed, wil niet veel kwijt over de inhoud van de gesprekken. 'Maar de mediator is al lang aan het werk en het gaat goed. Op dit moment ligt er nog geen bouwplan, maar de ontwikkelingen zijn in volle gang. We hopen op korte termijn onze plannen te kunnen presenteren.'

Jaren braak liggen

De gemeente kan niet veel doen om de bouw te versnellen. 'Er ligt nog geen concreet bouwplan', vertelt de woordvoerder van wethouder Boudewijn Revis. 'We hebben aangedrongen op overleg tussen de projectontwikkelaar en de bewoners. En voor zover wij weten, vindt dat op dit moment plaats, maar verder hebben wij ook geen informatie over die gesprekken, want het is een gesprek tussen de ontwikkelaar en de bewoners. De gemeente heeft geen rol in deze zaak.'

De langzame gang van zaken frustreert het raadslid van de Stadspartij. 'Ik heb de raad en de wethouder al gewaarschuwd dat als ze de sloop door zouden laten gaan dat het gebied jaren braak zou komen te liggen. En dat blijkt nu dus ook uit te komen. De sloop verbieden bleek niet mogelijk, maar ik ga deze week een nieuw voorstel indienen. Of er wordt gebouwd, of de gemeente moet de eigenaar onteigenen. Volgens het college kunnen ze de eigenaar via het erfpachtcontract dwingen te bouwen, dus het wordt hoog tijd dat ze van hun mogelijkheden gebruik gaan maken.'

In juni liet het college via een brief nog weten dat onteigening niet voor de hand lag. In de brief is te lezen de gemeente 'als grondeigenaar wel de herbouw van gesloopte panden kan afdwingen', maar dat dit pas kan doen als de eigenaar geen pogingen meer onderneemt om iets nieuws te bouwen. Volgens de gemeente is dat nu nog niet aan de orde.

Onderhoud

De gemeente heeft er bij Bewi Vastgoed ook op aangedrongen dat de eigenaar de braakliggende grond onderhoudt. Zo ligt er onder meer gras op het terrein. 'We hebben er bij de ontwikkelaar op aangedrongen dat ze het gebied onderhouden in de tijd dat er niet gebouwd wordt', legt de woordvoerder uit. 'Maar we kunnen hier als gemeente alleen op aandringen, we hebben geen mogelijkheid om dit ook te handhaven.'

