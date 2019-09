'Je kunt niet alles online doen', volg de bouw van het nieuwe 'shopwalhalla' van Leidschendam

Roberto Meyer van MVSA Architect legt in het Omroep West-programma De Mall uit dat het doel is dat mensen zoveel mogelijk tijd zullen besteden in de Mall. 'Ze kunnen er winkelen, maar ook eten, er zijn evenementen, ze kunnen naar de bioscoop... dus het is veel meer dan alleen een shopping centre. Het is een plek waar je graag naar toe wil.'

De projecteigenaar maakte eerder grote winkelbelevenissen over de hele wereld en brengt die beleving nu naar Nederland. Maar zitten mensen daar nog wel op te wachten, nu er zoveel online gekocht wordt? Bart van Twillert, directeur van Univail-Rodamco-Westfield, denk van wel. 'Je kunt niet alles via online doen. Dat blijft toch een beperkte merkervaring die niet groter is dan de omvang van je scherm', aldus de directeur.

Realityserie De Mall

In de realityserie De Mall volgt Omroep West de bouw van het shopwalhalla van 117.000 vierkante meter in Leidschendam en de mensen die erbij betrokken zijn. In 2018 werd het eerste seizoen van de serie uitgezonden. Hierin volgden we de realisatie van de eerste 2500 vierkante meter: die van de versmarkt Fresh!.

In het nieuwe seizoen ligt de focus op de realisatie van de Zuidfase. We lopen mee met de winkeliers, projectontwikkelaars en andere betrokkenen. Gaan ze het redden om deze fase op tijd af te ronden? In de eerste aflevering zien we dat het plaatsen van het eerste rolpad in de Zuidfase niet van een leien dakje gaat, is het nog erg rustig bij versmarkt Fresh! en wint ijsmaker Stefan de prijs voor zijn guilty pleasure.

De Mall is een 5-delige realityserie waarin we de verbouwing van winkelcentrum Leidsenhage naar Westfield Mall of the Netherlands volgen. De Mall zie je elke woensdag om 17.00 uur op TV West, met een herhaling op ieder heel uur.