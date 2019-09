Kiki Bertens boekt eerste zege zonder Sluiter

Kiki Bertens heeft voor het eerst een wedstrijd gewonnen zonder coach Raemon Sluiter aan haar zijde. De Wateringse nummer acht van de wereld was in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Chinese Wuhan in drie sets te sterk voor de Amerikaanse qualifier Bernarde Pera: 3-6 6-4 6-2

Gemakkelijk ging het niet voor de kwakkelende Bertens. Na het verlies in de eerste set keek de Wateringse in de tweede set tegen een break achterstand aan tegen de nummer 82 van de wereld. Door vier games op rij te winnen wist Bertens het duel toch nog te keren en trok ze in drie sets aan het langste eind.

Het was voor Bertens de eerste overwinning sinds de US Open in augustus. De Wateringse verloor zowel in Zhengzhou en Osaka haar eerste duel. Het was dinsdag ook de eerste zege zonder coach Raemon Sluiter aan haar zijde. Het duel met Pera was voor Bertens het eerste duel in Wuhan, want de als zesde geplaatste speelster had in de eerste ronde een bye. In de achtste finales treft Bertens Aryna Sabalenka. De Wit-Russische is in China als negende geplaatst.

WTA-Finals

Voor Bertens is de overwinning belangrijk met het oog op kwalificatie voor de WTA Finals in Singapore. Dit prestigieuze toernooi is de afsluiting van het tennisjaar en de beste acht speelsters van 2019 mogen hier aan meedoen.