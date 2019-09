Politie begint onderzoek op verlaten schip Noordwijk

Na wat getouwtrek tussen verschillende diensten is de politie dinsdag begonnen met onderzoek op de zeilboot die zaterdag aanspoelde op het strand van Noordwijk. Het schip is in beslag genomen en versleept naar de douanehaven in IJmuiden.

Enige tijd was het onduidelijk of, en vooral door wie, er onderzoek zou worden gedaan naar de herkomst van het zeilschip. Dat werd zaterdagochtend gevonden op het strand van Noordwijk door mensen die het strand aan het opruimen waren. De kustwacht dacht dat dit een klus voor de marechaussee was, maar die vond het meer iets voor de politie. Uiteindelijk is de taak nu terechtgekomen bij de Dienst Infrastructuur van de landelijke politie.

Medewerkers van die dienst hebben het schip dinsdagochtend officieel in beslag genomen en versleept naar de douanehaven. Daar is het onderzoek nu gestart. Volgens een woordvoerder houden de rechercheurs 'met alle scenario's rekening'. Ook wordt nu gekeken wie de geregistreerde eigenaar is. Dat is tot op heden niet gebeurd.

