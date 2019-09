Jan Wolkers twaalf jaar na zijn dood nog springlevend in Leiden en Oegstgeest

Jan Wolkers, één van de meest gelezen schrijvers van Nederland, overleed in 2007. Maar twaalf jaar later is hij nog steeds populair. Dat blijkt uit de belangstelling voor de Waanzinnige Wolkers Week die deze week in Leiden en in Wolkers' geboorteplaats Oegstgeest wordt gehouden. De week wordt georganiseerd om te vieren dat het complete archief van Wolkers sinds kort in de Leidse Universiteitsbibliotheek is ondergebracht.

Karina Wolkers, de weduwe van Jan, is erg blij dat het archief nu in zijn geheel in Leiden is. Tijdens de Waanzinnige Wolkers Week wordt een aanzienlijk deel ervan tentoongesteld in de Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel. 'Ik ben heel trots', zegt ze bij de opening van de tentoonstelling. 'Het is erg leuk om al dat materiaal weer terug te zien, maar nu prachtig in vitrines.'

Wolkers werd geboren in Oegstgeest en woonde lang in Leiden. Wolkers ontwikkelde zich tot een van de meest gelezen schrijvers van Nederland. Zijn boek Turks Fruit werd in 1977 verfilmd en werd een groot succes. Ook maakte hij veel schilderijen en beeldende kunst. Wolkers overleed in 2007 op 81-jarige leeftijd.

Archief in Leiden

Naast de tentoonstelling is er een stadswandeling langs voor Wolkers belangrijke plekken, zoals de Trianon bioscoop, Ars Aemula en zijn onderduikadres. Donderdag is er een publieksmiddag in de Stadsgehoorzaal, waar verschillende mensen over Wolkers spreken.

Vorig jaar kwam het omvangrijke archief van Wolkers - zo'n 220 tekeningen, 17 schilderijen en reliëfs - naar Leiden. De schilderijen gingen naar de Lakenhal. Daarmee ging niet alleen een lang gekoesterde wens van Jan en Karina Wolkers in vervulling. Ook Museum de Lakenhal en de Universitaire Bibliotheek Leiden waren er erg blij mee, want het werk van een van Nederlands belangrijkste naoorlogse kunstenaars blijft nu bij elkaar en is voor het publiek toegankelijk.

