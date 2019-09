Pool naar psychiatrische inrichting na dollemansrit over A12

De 24-jarige Pool die na een dollemansrit over de A12 in Den Haag werd aangehouden, moet verplicht een jaar lang een psychiatrische inrichting in. Dat heeft de rechtbank dinsdag besloten. Kamil W. had geen drank of drugs gebruikt, maar zou volgens deskundigen psychotisch zijn geweest tijdens de dollemansrit en de daarop volgende lange politie-achtervolging.

De Pool werd volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Daardoor werd hij ontslagen van rechtsvervolging. Wel is hij zijn in beslag genomen zwarte Volkswagen kwijt, oordeelde de rechter. Kamil W. reed vanuit Duitsland via de A12 Nederland binnen. Toen de man Bunnik bereikte, kwamen er bij de politie meldingen binnen dat er iemand over de snelweg slingerde, rechts inhaalde en met 180 km/h over de vluchtstrook scheurde. Hij reed vervolgens in op achtervolgende politiewagens en maakte met zijn hand een schietbeweging naar de politie.

Onderweg naar Den Haag botste de wegpiraat met hoge snelheid tegen twee andere auto's aan, waarna hij werd klemgereden op de Utrechtsebaan in Den Haag. De Pool maakt zich volgens justitie schuldig aan poging tot doodslag, bedreiging, gevaarlijk rijgedrag en doorrijden na aanrijdingen.

Smartengeld

Twee agenten eisten ieder 500 euro smartengeld, omdat zij na het incident slecht konden slapen en last hadden van 'herbelevingen'. De rechter ging niet mee in de eisen van de agenten, omdat de verdachte is ontslagen van rechtsvervolging. De agenten kunnen via de burgerlijke rechter nog een poging wagen om smartengeld te krijgen.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden ontslag van rechtsvervolging en een één jaar durende verplichte opname. De rechter gaat daar in mee. Ook eiste het OM een rij-ontzegging van drie jaar, maar die eis gaat niet door aangezien de man ontslagen is van rechtsvervolging.