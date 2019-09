Man dreigt hond geweld aan te doen: 'Ze moet weg, anders snijd ik haar in stukken'

De politie in Noordwijk onderzoekt een vermeende mishandeling van een hond. Op Facebook circuleren filmpjes van een baasje dat zijn uitgeputte hond uitscheldt. 'Ze moet vanavond nog weg en anders snijd ik haar in stukken en gooi ik haar weg', zegt het baasje terwijl hij het dier filmt. De hond is inmiddels overleden, meldt de politie.

Op een van de filmpjes is te zien dat de hond kreupel door een woonkamer loopt. Op de achtergrond staat een tv aan. 'Kijk nou hoe dat ligt', zegt een mannenstem als het beest op zijn kop is gevallen. Er klinkt een dof geluid.

In een geluidsfragment zegt de man dat het 'kankerbeest' op zijn kleed heeft geplast. 'Ik heb haar naar buiten geschopt, ik hoef haar niet meer binnen te hebben', zegt hij. 'Ze staat op de galerij, ik heb de deur dichtgedaan even. Bekijk het maar. Ze gaat ook niet meer naar binnen, het interesseert me geen reet of het gaat regenen en hoe koud het is. Ik zal een dekentje neerleggen voor de deur en voor de rest bekijkt ze het maar.'

'Ik hoef haar niet meer'

Op weer een ander filmpje is de hond zwaar ademend, liggend op de grond te zien. Het baasje dwingt het beest tot opstaan. 'Ze zakt gewoon weer door haar poten heen. Het kan niet meer staan, nee. En al helemaal niet meer lopen.'

'Dus ik gooi haar zo gewoon lekker naar beneden en dan is er vast wel iemand die haar opraapt beneden en haar voor me weggooit, want ik hoef haar niet meer. Ik ben er klaar mee', zegt hij terwijl hij het dier blijft filmen.

Onderzoek door politie

Politie Noordwijk laat weten dat de situatie bij hen bekend is. De hond zou zijn overleden voordat de filmpjes bij de politie terecht zijn gekomen en op Facebook werden gedeeld. 'Op Facebook wekken mensen de suggestie dat deze man de hond zou mishandelen.'

De politie onderzoekt de inhoud en herkomst van het filmpje en onderzoekt wie het filmpje op Facebook heeft gezet, laat een woordvoerder van de politie weten. Ook onderzoekt de politie of 'de situatie zoals op het filmpje te zien is' valt onder een strafbaar feit. Tijdens dit onderzoek doen zij geen mededelingen over de inhoud van dit onderzoek.

Bedreigingen

Onder het politiebericht en de filmpjes wordt woedend gereageerd op de vermeende mishandeling. 'Ik kom je opzoeken, dierenbeul die je er bent', schrijft bijvoorbeeld iemand.

De man op het filmpje heeft volgens de politie aangifte gedaan van bedreiging. De politie roept mensen op om deze man niet te bedreigen en niet voor 'eigen rechter' te spelen. 'Dat heeft negatieve invloed op het onderzoek en helpt de zaak niet.'

Het filmpje waarin te zien is hoe de hond wordt bedreigd, is door de redactie bekeken. Omdat het om gruwelijke beelden gaat, is door de redactie besloten de beelden niet te verspreiden.

LEES OOK: Baasjes overleden hond Batman mogen twee jaar geen dieren houden