Tinder uit de jaren '50 bij tijdelijk museum in Haags stadhuis

Wat zijn algoritmes en wat doen ze? Op die vraag moeten veel mensen het antwoord schuldig blijven. Om de kennis en het bewustzijn over algoritmes te vergroten, is er donderdag een tijdelijk Algoritmisch Historisch Museum geopend in het stadhuis van Den Haag.

Algoritmes maken steeds vaker onderdeel uit van ons dagelijks leven. Tijdens het internetten maak je keuzes. Die keuzes worden opgeslagen en ook de plaats waar je bent, wordt geregistreerd. Omdat je bijvoorbeeld bent ingelogd bij Facebook of Google kan worden gezien wie je bent, hoe oud je bent en wie je vrienden zijn.

Daardoor kan Facebook via algoritmes haar advertenties toespitsen op een bepaald persoon of bepalen welke berichten jij ziet. Hoe meer informatie je aan internet geeft, hoe meer wordt bepaald welke informatie wordt aangeboden.

Voor- en nadelen

In sommige gevallen kunnen algoritmes heel handig zijn, weet Casper de Jong, curator van het Algoritmisch Historisch Museum. 'Neem bijvoorbeeld routeplanners, die berekenen hoe je zo snel mogelijk van A naar B kunt komen en die berekenen meteen waar er bepaalde files staan en of er snellere routes beschikbaar zijn.'

Er zijn echter ook schaduwkanten aan algoritmes waarschuwt De Jong. Als voorbeeld neemt hij verzekeringsmaatschappijen die zouden kunnen bijhouden hoe vaak je op Facebook zit. 'Je zou dan eind van de maand een brief van de verzekering kunnen krijgen waarin staat dat je niet genoeg hebt geslapen omdat je om 1.00 uur 's nachts op Facebook zat en om 5.00 uur ook alweer. Je hebt niet genoeg slaap en daarom gaat je premie omhoog', schetst de curator.

Tinder in de jaren '50

Om beeldend te maken wat algoritmes doen, neemt het museum de bezoeker mee in belangrijke periodes in de geschiedenis. Welke gevolgen zou het gebruik van algoritmes bijvoorbeeld hebben gehad in de verzuiling van de jaren '50, de strijd om het algemeen kiesrecht begin twintigste eeuw of de economische depressie in de jaren '30? Het Museum zet bezoekers naar eigen zeggen aan tot nadenken over publieke waarden, zoals privacy in relatie tot digitale technologie.

Het gaat niet alleen om zwaarwegende onderwerpen. In het museum is er bijvoorbeeld ook een jaren '50 Tinder-machine. Daarin vul je een aantal persoonlijke gegevens in. 'Bijvoorbeeld het aantal broers en zussen wat je hebt en welke muziek je leuk vindt. Vervolgens komt je ideale match, een historisch figuur, eruit.’ Het pop-up museum is tot 5 oktober te zien in het Atrium van het stadhuis in Den Haag.

