Katwijk wint in verlenging van grote rivaal Quick Boys

Ivailo Staal van Quick Boys in duel met Jordy Hilterman van Katwijk | Foto: Orange Pictures

Katwijk heeft na een agressieve eerste helft, doelpuntrijke tweede helft en een spannende verlenging gewonnen van Quick Boys. Door een goal van de goed invallende Danny van Haaren in de honderdste minuut werd de grote rivaal met 2-3 verslagen. Katwijk is door de winst verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi van de KNVB-beker.

Beide kampen waren in groten getale op het bekerduel in de thuishaven van Quick Boys afgekomen. De invallende duister, confetti, vuurwerk en gezang van beide supportersgroepen zorgden voor een heerlijke ambiance.

De eerste helft was agressief van beide kanten. Vooral Robbert Susan en Mohamad Mahmoed waren soms meer met elkaar bezig dan met de bal. Beide spelers gingen dan ook aan de thee met een gele kaart.

Enige wapenfeiten

Er waren weinig kansen te noteren op Nieuw Zuid in de eerste 45 minuten. Wat schoten die precisie en kracht misten van Marouane Afaker (Katwijk) en Jesper de Vré (Quick Boys) waren de enige wapenfeiten. Het publiek ging zonder een doelpunt te hebben gezien aan de droogjes en natjes in de rust.

De tweede helft kwam de derby helemaal tot leven. Na 138 minuten voetballen binnen vier dagen was het Afaker die de ban brak. Katwijk-aanvoerder Susan lanceerde hem en hij schoot in de verre hoek raak. Katwijk ging aan de leiding met 0-1.

Tijdsbestek van twee minuten

Binnen drie minuten was de marge twee voor de Oranjehemden. Linksback Guus van Weerdenburg haalde vanaf een metertje of 25 uit en zag zijn poging via verdediger Ivailo Staal het doel binnenvliegen. Een feest barstte los bij het oranje gedeelte van Nieuw Zuid.

Van de ruime voorsprong kon Katwijk niet lang genieten. In een tijdsbestek van twee minuten maakte de thuisploeg de achterstand ongedaan. Ricardo van Kuijvenhoven schoot koelbloedig raak na een goede aanval. Invaller Koen van Liempt zag een doelpoging vanaf de zijkant via een Katwijk-speler in het vijandelijke doel verdwijnen.

Quick Boys de kansen

Na de 2-2 gelijkmaker was het Quick Boys met de betere kansen. Vooral Marc de Kruijs was dicht bij een doelpunt. Hij zag een schot van dichtbij overgaan en kon net niet profiteren van een slechte terugspeelbal van Katwijk-verdediger Raoul Esseboom.

Aan de gelijke stand werd niet meer getornd. Uiteindelijk moest er worden verlengd.

Van Haaren

In die verlenging leken de spelers van beide ploegen moe. De kansenregen was opgedroogd en het tempo was iets minder hoog. Niet gek dat de invallers Brandon Robinson en Danny van Haaren toch een doelpunt konden forceren. De eerstgenoemde gaf de bal aan de vrijstaande Van Haaren. Die haalde vanaf rand zestien doeltreffend uit.

Van Haaren en Akafar bleven gevaarlijk bij de ploeg in het oranje. Tot een doelpunt leidde dit niet meer. De 2-3 stand bleef op het scorebord staan en Katwijk mag naar het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Ze spelen in de volgende ronde tegen de winnaar van het duel tussen EVV en Flevo Boys. Quick Boys is uitgeschakeld en kan zich concentreren op de tweede divisie

De nabeschouwing

Scoreverloop Quick Boys - Katwijk: 2-3 (0-0)

0-1 Afaker

0-2 Staal (e.d)

1-2 Van Kuijvenhoven

2-2 Van Liempt

2-3 Van Haaren

Opstelling Quick Boys: Van der Helm, Bloemendaal ('105 Steltenpool), Staal ('66 Van Liempt), Tesselaar, Ravensbergen, Mahmoed, Ket, De Vré, Kuijvenhoven ('85 Kamp), De Kruijs, Kaars ('82 Baten)

Opstelling Katwijk: De Vries, Blokland ('52 Van Noord), Van der Meer, Van Weerdenburg, Esseboom, Susan, Jongman, Hilterman ('66 Van Haaren), Afaker, Van den Ban ('75 Mengerink), Bergkamp ('91 Robinson)

Gele kaart: Mahmoed, Ket (Quick Boys), Blokland, Susan (Katwijk)