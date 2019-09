Kelvin Maynard werd achtervolgd voorafgaand aan moord

De vorige week geliquideerde oud-profvoetballer Kelvin Maynard werd voor zijn moord gevolgd door de schutters. Dat zegt de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht. De speler van Alphense Boys had met iemand afgesproken om samen voetbal te kijken. Voor hij naar die afspraak ging, was Maynard langs een snackbar gegaan.

Vanaf daar zijn de twee daders hem op de scooter of motorscooter gevolgd, blijkt uit onderzoek van de politie. De twee daders reden dicht achter de 32-jarige Maynard aan en beschoten hem terwijl hij voor een verkeerslicht stond te wachten. Dat gebeurde op de Langbroekdreef in Amsterdam-Zuidoost. Na de schoten kwam de auto van Maynard even verderop tot stilstand tegen de gevel van een brandweerkazerne. Korte tijd later overleed hij.

Er worden verschillende getuigen gezocht. Zo roept de politie een vermoedelijke taxichauffeur op die hard moest remmen voor de vluchtende daders. Ook zoekt de politie drie mannelijke getuigen tussen de 20 en 25 jaar oud die op de avond van de moord met Maynard spraken op een plein bij metrostation Gein in Amsterdam. De drie mannen hadden een Surinaams uiterlijk. Bovendien zoekt de politie mensen die over camerabeelden rondom de Langbroekdreef in Amsterdam beschikken.

Bekende van de politie

Maynard speelde onder meer bij FC Volendam en FC Emmen. Dit seizoen voetbalde hij bij amateurclub Alphense Boys. Hij is een bekende van de politie. Die heeft niet gezegd wat Maynard op zijn kerfstok had. Omroep West heeft aanwijzingen dat de schietpartij drugsgerelateerd is.

De oud-profvoetballer laat een dochter van 8 jaar en een zoontje van 2 jaar achter.

