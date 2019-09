Scheveningen komt ook in beker niet tot scoren en is uitgeschakeld

De eerste helft kwam Scheveningen tot twee goede kansen tegen de derdedivisionist uit Friesland. Harkemase Boys zette daar een handvol doelpogingen tegenover. Zo werd onder andere de paal geraakt door de gasten in het rood. Gescoord werd er niet in het eerste bedrijf.

Ook na de thee liet Scheveningen niet zien een niveau hoger te acteren dan de gasten. Dennis van Duinen schoot na zeventig minuten uiteindelijk het enige doelpunt van de wedstrijd binnen. Vanaf randje zestien schoot hij de bal snoeihard in de kruising.

Trainer John Blok ergert zich

'We hebben amper wat gecreëerd', zei trainer John Blok na afloop. 'We wisten dat het lastig zou worden. We wisten dat het een fysiek sterke ploeg is. Dan komen we vervolgens de hele tijd in duels. Dat begrijp ik niet. Ik kan niet zeggen dat de nederlaag onverdiend was.'

Blok weet dat het team weer moet proberen vooruit te kijken. 'Vanavond is even zuur. We moeten het donderdag weer even oppakken. Zaterdag staat er met Rijnsburgse Boys weer een lastige tegenstander op het programma.'

