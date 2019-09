Verbreden A4 duurt nog wel tien jaar: definitieve keuzes moeten nog worden gemaakt

Het gaat daarbij onder meer om de vernieuwing van het Ringvaartaquaduct bij Roelofarendsveen. Anderhalve week geleden besloot minister Cora van Nieuwenhuizen van I&W om deze knoop door te hakken. In plaats van een breder derde aquaduct aan de oostzijde erbij te bouwen, wordt het oudste aan de westzijde vervangen.

Het andere grote knelpunt is de tunnelbak bij Leiderdorp. Daar wordt een rijstrook aan toegevoegd, maar daarvoor staan nog wel twee varianten open. Het draait dan om het punt waarop het voorsorteren voor de afslag naar de N11 begint. Begin volgend jaar spreekt de minister haar voorkeur uit.

'Hadden ze dat niet meteen kunnen doen'

De inloopavonden in Voorschoten en een dag eerder in Nieuwe Wetering zijn goed bezocht. Zo'n 135 mensen bogen zich twee avonden lang over horizontale touchscreens met digitale kaarten van de snelweg en omgeving. Velen van hen staan dagelijks in de file op de drukste snelweg van het land, ondanks de aanpassingen van enkele jaren geleden.

'De tunnelbak uit 2010 had toen al meteen een baan erbij moeten krijgen', hoor je meerdere mensen zeggen. Was het maar zo simpel. 'Daarvoor ontbraken toen de cijfers én het geld', zegt projectleider Van Weyenberg. 'We hebben de kunstwerken wel breed gemaakt met het oog op de toekomst maar we konden de extra baan toen niet verantwoorden.'

'Duurt nog jaren voordat de weg klaar is'

De besluitvorming loopt nog enkele jaren, totdat de eerste schop de grond in kan. 'Volgend jaar wordt een voorlopig besluit genomen, daarna wordt de Milieueffectrapportage opgemaakt', schetst Van Weyenberg. 'Het werk kan dan rond 2026 echt beginnen, het verkeer bij het aquaduct moet tijdelijk worden omgeleid en voordat het klaar is wordt wel 2029.'

'Dan zitten we tijdens de bouw zeker nog wel een jaar of twee, drie in de narigheid', stelt één van de bezoekers vast. 'Maar ja, dat hebben we er dan maar voor over.' 'Sowieso moeten we ons afvragen hoe we omgaan met onze mobiliteit', zegt een ander. 'Misschien moeten we op andere tijden gaan werken, of niet met de auto gaan.'