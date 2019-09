Klimaatdemonstratie mag toch langs Tweede Kamer en Haags stadhuis

De klimaatmars van vrijdag mag toch door de Haagse binnenstad. Burgemeester Pauline Krikke is overstag gegaan na fikse kritiek uit de lokale politiek. De nu afgesproken route loopt wel langs het stadhuis en de Tweede Kamer, maar mijdt het winkelgebied in de stad.

'Goed dat we in nauw overleg met de organisatoren van de klimaatmars hier in Den Haag een route hebben gevonden die hen de ruimte geeft hun boodschap uit te dragen bij de Tweede Kamer en stadhuis en die andere bewoners en bezoekers van de binnenstad niet in het gedrang brengt in het kernwinkelgebied', schrijft de burgemeester in een verklaring.

De demonstranten wilden na een demonstratie op de Koekamp naar het centrum lopen. Krikke had de route van de klimaatmars in eerste instantie geweigerd, omdat de burgemeester bang was dat de demonstranten tussen het winkelend publiek zouden komen. De Haagse politiek reageerde verbolgen op dit verbod en riep de burgemeester op de demonstratie niet te beperken. ‘Het zou een blamage zijn voor de internationale stad van vrede en recht als dat wel gebeurt', liet Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij in een reactie weten.

Compromis

Burgemeester Krikke is nu tot een compromis gekomen die wel langs de Tweede Kamer en het Stadhuis loopt. De nieuwe route loopt onder meer via de Lange en Korte Voorhout, Herengracht, Kalvermarkt, Spui, Bezuidenhoutseweg terug naar Koekamp.