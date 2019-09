Hoe voorkom je forse schulden? Geef in Den Haag tijdelijk je vaste lasten uit handen

'Ik sta soms voor de keuze: betaal ik een rekening of doe ik juist boodschappen? Dan kies ik toch vaak voor de boodschappen.' De Haagse Beata Bruijn (49) moet het na aftrek van vaste lasten met 150 euro per maand doen.

Eten, drinken, kleren of persoonlijke verzorging. Vanwege problematische schulden zijn het zaken waarbij elke aankoop zwaar drukt op haar huishoudboekje.

'In het dagelijks leven vind ik dit het moeilijkst richting mijn kinderen, omdat ik vaak nee moet verkopen’, gaat Bruijn verder. ‘We zitten behoorlijk krap bij kas, want aan het eind van de maand kunnen we soms geen eten kopen. Het is een constant gevecht.’ Net als zij kampen duizenden Hagenaars met forse schulden. Een op de vijf huishoudens in de stad heeft betalingsproblemen.

En het worden er eerder meer dan minder, ondanks verschillende initiatieven van gemeente en instanties om via het Schuldenlab070 met nieuwe ideeën het tij te keren. De nieuwe poging die donderdag wordt gelanceerd, moet daar verandering in brengen. 'We besteden met elkaar el miljard euro aan mensen die in financiële problemen zitten', vertelt Inge Luttikhuizen van Schuldenlab070. 'Dit bedrag kan omlaag en kan ook op een andere manier besteed worden.'

Om te starten kunnen 150 huishoudens met beginnende geldzorgen, of personen die inmiddels uit de schulden zijn geholpen, via het Vaste Lasten Pakket een aantal jaar bijgestaan worden met de financiële huishouding. Een vast contactpersoon regelt zaken met onder meer verhuurders, banken, verzekeraars en telecomaanbieders en de deelnemer krijgt inzicht in wat hij of zij naast de vaste lasten maandelijks te besteden heeft.

Het betalen van de vaste lasten moet volgens Sylvia de Bruijn van het preventieproject niet onderschat worden. 'Sommige vaste lasten komen op verschillende momenten of ze blijven ook niet altijd constant. Zie bijvoorbeeld huurverhogingen. En het is elk jaar weer spannend hoe hoog de premie voor de zorgverzekering wordt. Als je al krap bij kas zit, geven hoge rekeningen veel stress en het missen van betalingen kan grote consequenties hebben.'

Niet iedereen lukt het even goed om geldzaken goed te regelen. 'We zien bijvoorbeeld jongeren die dit niet van thuis uit hebben meegekregen. Of soms is de taal een probleem, waardoor brieven over betalingen niet begrepen worden', legt De Bruijn uit.

De overheid en de bedrijven die de vaste lasten innen, betalen beiden mee aan de proef. Omdat onbetaalde rekeningen bedrijven veel geld kosten, krijgen deelnemers aan het project een korting op de maandelijkse facturen. Tijdens de proef in Den Haag bedraagt dat voordeel dertig euro per maand. Een bedrag dat volgens De Bruijn een welkome aanvulling is als je al weinig te besteden hebt.

De vaste lasten zijn en blijven ook voor Beata Bruijn een uitdaging. 'Ik hou graag alles in eigen hand, waardoor ik de huur soms later betaal om toch te kunnen eten. Het blijft een gevecht.' Als ervaringsdeskundige voor Onzichtbaar Den Haag probeert ze sinds een tijdje lotgenoten te helpen de weg omhoog weer te vinden. 'Zorg dat je niet verder in de problemen komt, ga niet aanmodderen maar pak de kans die het Vaste Lasten Pakket biedt.'

De proef met het Vaste Lasten Pakket duurt een halfjaar. Huishoudens met financiële uitdagingen kunnen zich nog aanmelden. Als deze aanpak werkt, krijgt het een vervolg in andere gemeenten.

