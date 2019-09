Spectaculaire opleving Kiki Bertens niet genoeg voor zege

Kiki Bertens is uitgeschakeld in de achtste finale van het internationale tennistoernooi in het Chinese Wuhan. De Wit-Russin Aryna Sabalenka was in twee sets te sterk voor haar.

Lang leek Bertens een kansloze partij te spelen. Ze verloor de eerste set met 6-1 en stond in de tweede set 5-1 achter, maar ze herstelde zich spectaculair. De Wateringse nummer acht van de wereld won vijf games op rij en sleepte er een tiebreak uit. Die ging tot 9-9 gelijk op, waarna Sabalenka de beslissende punten maakte. Bertens overleefde in de tiebreak drie matchpoints. In de tweede set had ze er ook al één weggeslagen.

Bernarda Pera

Bertens kwam in de achtste finale terecht na een zege in de tweede ronde op de Amerikaanse qualifier Bernarda Pera. In de eerste ronde was ze vrijgeloot. De overwinning op Pera was haar eerste zege sinds eind augustus. Op de toernooien van Zhengzhou en Osaka wist ze geen overwinning te boeken.

Bertens was in China als zesde geplaatst. Ze werd tijdens haar partijen opnieuw bijgestaan door Elise Tamaëla, de tijdelijke vervanger van coach Raemon Sluiter. Sabalenka had niet eerder gewonnen van Bertens. De Wit-Russin verdedigt in Wuhan haar titel.