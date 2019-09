Kapotgeschoten school in Den Haag moet kinderen in oorlogsgebieden in spotlights zetten

Een kapotgeschoten school, een vreemd gezicht in Nederland. | Foto: Save the Children

Een 'kapotgeschoten school' trok woensdagochtend de aandacht op het Plein in Den Haag. Een gebombardeerde school is een vreemd gezicht in Nederland, maar de dagelijkse werkelijkheid voor meer dan 1,5 miljoen kinderen in het noordwesten van Syrië. De in scène gezette schoolsituatie vormde het decor voor de overhandiging van 40.000 handtekeningen van bezorgde Nederlanders. Zij willen zo aandacht vragen voor kinderen die vanwege oorlog niet naar school kunnen.

Zo'n twintig Haagse schoolkinderen - onder wie een paar met een vluchtelingenachtergrond - kwamen woensdagochtend naar de 'gebombardeerde school' om daar aandacht te vragen voor hun leeftijdsgenoten die gedwongen thuiszitten. De petitie waarmee ze aandacht vragen voor deze kinderen in oorlogsgebieden overhandigden ze aan een aantal Tweede Kamerleden.

Onder hen was jeugdambassadeur Ahmad (15). Hij was lange tijd één van de kinderen die vanwege de onveiligheid niet naar school kon in Syrië. Met zijn familie vluchtte hij naar Libanon en vervolgens naar Nederland. Hij doet het hier goed op school. 'Ik werk hard om hoge cijfers te halen, zodat ik later dokter kan worden', legde hij uit. 'Dit wilde ik in Syrië ook, maar dat was door de oorlog niet meer mogelijk.'

Noodgedwongen thuis

In het noordwesten van Syrië kunnen 353 scholen door de oorlog niet meer gebruikt worden. Dit is meer dan de helft van alle scholen in die regio.

Tussen de kapotgeschoten huizen en ruïnes in de regio Idlib leven volgens kinderrechtenorganisatie Save the Children ruim drie miljoen burgers. De helft van hen is kind. 'Zo'n 650.000 kinderen zitten daar noodgedwongen thuis. Het is te gevaarlijk om naar school te gaan. Bovendien is meer dan de helft van alle schoolgebouwen onbruikbaar', vertelt woordvoerster Annemieke Ruggenberg van Save the Children. 'Ze zijn verwoest, beschadigd of worden gebruikt als noodopvang voor vluchtelingen. Met deze schoolklas op het Plein vragen wij aandacht voor alle kinderen die vanwege oorlog niet naar school kunnen. Voor veel mensen voelt wat er in Syrië en andere oorlogslanden gebeurt als 'ver weg'. We hopen dat het meer binnenkomt door dit decor op het Plein. Dat mensen er zich zo meer een voorstelling bij kunnen maken.'