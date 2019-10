Week tegen Eenzaamheid: 'Heb niet het gevoel dat er echt iemand voor me is'

Marleen is eenzaam: 'Ik ben in het verleden ook gepest'

'Eenzaamheid is voor mij dat ik niet echt het gevoel heb iemand voor mezelf te hebben.' Al sinds de middelbare school is de 20-jarige Marleen uit Leiden eenzaam. Ze probeert er nu tijdens haar opleiding houtbewerking iets aan te doen. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid wordt er aandacht gevraagd voor mensen als Marleen.

Volgens het CBS heeft zeven procent van de mensen ouder dan 15 last van sterke eenzaamheidsgevoelens. En daar rust nog altijd een taboe op. 'Niemand geeft graag toe eenzaam te zijn', zegt Dorine Kettenes van de telefonische hulpdienst de Luisterlijn. 'Wij merken dat in zeker een derde van de gesprekken eenzaamheid een rol speelt, maar waarschijnlijk ligt bij veel meer telefoontjes die wij krijgen eenzaamheid ten grondslag aan het probleem of de vraag die ter tafel komt.' Ook via de chat ziet de Luisterlijn steeds meer jongeren die eenzaam zijn.

Uitkomen voor eenzaamheid is inderdaad moeilijk. Ook Marleen vindt dat zeker niet makkelijk. 'Toch doe ik het omdat ik hoop dat anderen er dan ook voor uit durven te komen. Het helpt namelijk echt als je erover praat.' Ze hoopt een voorbeeldfunctie te zijn. Eenzaamheid wordt vaak gelinkt aan ouderen. Maar ook onder jongeren is het een probleem. Op Twitter doen #eenzamejongeren en #maatjegezocht het helaas heel goed.

Praatje pot

Kettenes van de Luisterlijn zegt dat de oplossing niet zo makkelijk is. ' Het begint altijd met luisteren en niet met adviezen geven. Vervolgens ga je natuurlijk wel kijken wat iemand zelf kan doen het eigen netwerk iets te versterken. Maar er ligt ook een taak voor ons als maatschappij. Wij zijn zo op onszelf gericht, dat we vergeten om ons heen te kijken of iemand wat nodig heeft. Een gewoon praatje pot kan al heel veel helpen.'

Eenzaamheid is een gevoel dat veel mensen kennen. Als je er langdurig last van hebt, wordt het een probleem. Marleen: 'Ik heb een sterke vorm van ADHD en kan dingen soms niet in een keer volgen. Ook ben ik gepest op de middelbare school. Ik ben me toen af gaan sluiten. Wat ik nu zelf moet doen is bewust contact zoeken. Anderen zouden mij kunnen helpen door me uit te attenderen er met de aandacht bij te blijven als ik afdwaal of me afsluit.'

