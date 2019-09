Familie vermoorde Ximena Pieterse krijgt schadevergoeding

Ximena Pieterse werd in februari 2012 vermoord. Het meisje was 15 jaar. De dader, Stanley A., werd veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs. Inmiddels zit hij sinds twee jaar in de TBS-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal.

De ouders en broer van Ximena stapten vorig jaar naar de rechter. Ze eisten 67.000 euro van moordenaar Stanley A. De rechter gaf de nabestaanden al eerder gelijk wat betreft de uitvaartkosten van 12.000 euro. Voor de zogeheten shockschade had ze meer tijd nodig. De rechtbank heeft nu een bedrag toegewezen van ruim 61.000 euro, inclusief de uitvaartkosten. Het gaat daarbij om immateriële schade en de vergoeding van onder meer medicijnen en therapie. De gederfde inkomsten die het echtpaar geleden zou hebben doordat ze minder konden werken vanwege de moord acht de rechtbank niet helemaal onderbouwd. Op dat punt valt de toegewezen vergoeding lager uit dan de claim.

Shockschade

De claim van die shockschade is gebaseerd op drie gebeurtenissen die het gezin heeft moeten doormaken: de politie die aanbelde om het slechte nieuws te vertellen, de details over de steekwonden van Ximena, en de confrontatie met haar lichaam in het Haagse Leyenburg ziekenhuis. De laatste keer dat de zaak werd behandeld was ruim een jaar geleden. Destijds zei de advocaat van de familie al dat een uitspraak lang op zich zou laten wachten.

Woensdag oordeelt de rechter dat de shockschade is vastgesteld: Vader, moeder en broer hebben elk recht op vergoeding van onder meer de kosten die ze hebben moeten maken voor psychiatrische hulp die ze na de moord hebben gehad. De rechtbank schakelde deskundigen in om te beoordelen of de nabestaanden inderdaad ernstig hebben geleden onder de dood van hun dochter en zus. Op basis van het deskundigenoordeel concludeert de rechtbank dat het aannemelijk is dat alle drie acute stress en posttraumatische stress hebben opgelopen door de gewelddadige dood van het meisje.

