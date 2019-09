Westland overweegt ‘Polenflats’ op veilingterrein en bedrijvenpark

Tomatenplukken in een kas in Westland

De gemeenteraad van Westland wil arbeidsmigranten laten wonen op het terrein van bloemenveiling Royal FloraHolland in Honselersdijk of op het bedrijventerrein van ABC Westland in Poeldijk. De hele gemeenteraad van Westland steunde dinsdagavond een motie van Gemeentebelang Westland, die mede werd ingediend door Westland Verstandig, CDA en LPF. Tijdens het debat in de raad bleek dat wethouder Karin Zwinkels al met die partijen in gesprek is.

In de motie vraagt de raad de wethouder in overleg te gaan met de eigenaren van de gronden nabij FloraHolland en ABC Westland, om te bezien wat er mogelijk is qua huisvesting. Eerder bleek al dat andere locaties om arbeidsmigranten te huisvesten leidden tot felle protesten vanuit de lokale bevolking. Bijvoorbeeld de huisvesting van arbeidsmigranten nabij tuinders aan de Madeweg in Monster en de Arckelweg in Poeldijk, meldt mediapartner WOS.

Naast huisvesting voor arbeidsmigranten, wordt ook gevraagd of het mogelijk is om andere groepen een plekje te geven op of nabij de terreinen, zoals starters en spoedgevallen. VVD-fractievoorzitter Sander Zuyderwijk eist wel dat goed wordt gekeken wat daarvan de sociale gevolgen zijn: 'Wat gebeurt er als je diverse personen met verschillende achtergronden gaat huisvesten bij elkaar?'

Andere sporen lopen dood

De wethouder zegt toe met de motie aan de slag te gaan. Sterker nog: 'De gesprekken lopen al enige tijd. Ik heb dat nog niet met de raad gedeeld, omdat ik nog geen concreet initiatief heb.' Toch houdt ze nog een slag om de arm: 'We zijn afhankelijk van externe partijen, van initiatiefnemers, en ook de grond is niet in ons eigendom.'

Wethouder Zwinkels zoekt al langer ruimte voor zo'n tweeduizend plaatsen voor arbeidsmigranten. Daarvoor heeft de wethouder twee sporen uitgezet: directe noodhuisvesting voor maximaal drie jaar en semi-permanente huisvesting tot maximaal tien jaar. Maar beide sporen lijken langzaam dood te lopen. Huisvesting op het bedrijvenpark en het veilingterrein zou een oplossing kunnen zijn, zegt directeur Herwi Rijswijk van ABC Westland bij de WOS: ‘Je moet die mensen een nette huisvesting bieden. We hebben de mensen nodig.’