'Haags pand Hudson's Bay krijgt waarschijnlijk meerdere bestemmingen'

Met het vertrek van Hudson's Bay komt het karakteristieke oude V&D-pand in het centrum van Den Haag opnieuw leeg te staan. En het wordt niet gemakkelijk om hier een nieuwe huurder voor te vinden. 'Er zal geen een-op-een oplossing voor zijn', vertelt retaildeskundige Vincent Dijkstra. 'De meest logische oplossing is dat het pand meerdere bestemmingen krijgt.'

Hudson's Bay heeft aangegeven voor het einde van het jaar uit Nederland te vertrekken. Het pand is niet het enige winkelpand in de Grote Marktstraat wat hierna leeg komt te staan. Modeketen River Island sloot eerder dit jaar ook al haar winkels in Nederland. Het Britse bedrijf zat in de Grote Marktstraat in Sijthoff City.

Vincent Dijkstra is retailvastgoedspecialist bij Colliers International, het bedrijf dat de winkelruimte in Sijthoff City verhuurd. Volgens hem is het toeval dat met het vertrek van Hudson's Bay opnieuw een groot winkelpand in het centrum van Den Haag leeg komt te staan. 'River Island en Hudson's Bay zijn twee internationale bedrijven die allebei besluiten helemaal uit Nederland te vertrekken. Dat heeft niets met de locatie of de stad Den Haag te maken.'

Leegstand onder gemiddelde

Uit cijfers van Colliers blijkt dat de winkelleegstand in de Haagse binnenstad onder het landelijke gemiddelde zit. Op 1 juli stond 6,2 procent van de beschikbare winkelruimte in de binnenstad leeg, terwijl het gemiddelde over alle binnensteden 9,6 procent is. Over de hele gemeente is de winkelleegstand juist bovengemiddeld. In heel Den Haag stond op 1 juli 8,7 procent van alle winkelruimte leeg. In heel Nederland bedroeg de leegstand 7,6 procent. 'Er is dus relatief veel leegstand buiten het centrum van Den Haag', legt Dijkstra uit.

Dijkstra verwacht niet dat het pand van Hudson's Bay aan één huurder verhuurt zal worden. 'Er zijn maar weinig formules die een-op-een Hudson's Bay kunnen vervangen. En als ze die oppervlakte nodig hebben, dan zitten ze al in de stad. Ik verwacht dat er gekeken zal gaan worden naar een mixed use van het pand. Dat de begane grond en eerste verdieping winkels blijven en dat er voor de rest van het pand een andere bestemming wordt gevonden. Dit kan een hotel of leisure zijn, maar er zijn ook voorbeelden bekend dat de bovenste verdiepingen ingericht worden als kantoor.'

De Markies

Volgens de retailspecialist zullen er genoeg huurders te vinden zijn voor deze twee verdiepingen met winkels. 'De Grote Marktstraat is toch de hoofdas van Den Haag', legt hij uit. 'Als een winkelketen naar Den Haag wil komen, dan heeft deze straat de eerste voorkeur.'

De aantrekkingskracht van de Grote Marktstraat blijkt onder meer uit de komst van de Jumbo. De supermarktketen opent binnenkort een winkel in winkelcentrum De Markies, op de hoek van de Grote Marktstraat en de Wagenstraat. De Brabantse keten wil nog niets loslaten over de plannen die het in de Haagse binnenstad heeft. Het bedrijf komt in het voormalig Marks & Spencer pand te zitten, maar hoe groot de nieuwe winkel gaat worden wil het dus nog niet vertellen.

Bestemmingsplan

Omdat er weinig huurders zijn die het volledige pand zullen huren, zal er volgens Dijkstra gekeken gaan worden naar andere invullingen in het pand. Hier is mogelijk de inzet van de gemeente voor nodig. 'Niet elke bestemming is altijd mogelijk volgens het bestemmingsplan. Dat kan zelfs per straat of per pand verschillen in een stad, dus het is moeilijk om hier een algemene uitspraak voor Den Haag over te doen. Maar onze ervaring is dat er bijna altijd wel alternatieve doeleinden voor een pand mogelijk zijn.'

De Haagse politiek houdt zich al druk bezig met een nieuwe bestemming voor het pand van Hudson's Bay. Zo stelde raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos al voor om het bestemmingsplan te veranderen om hotelkamers in het pand mogelijk te maken. 'Door de bestemming van de bovenste verdiepingen te wijzigen kunnen we de leegstand oplossen en in een grote behoefte voorzien', wijst Sluijs op het tekort aan hotelkamers in de stad.

'Zien wie er met welke plannen komt'

Collega Peter Bos van de Haagse Stadspartij is nog wat terughoudender, ook omdat de gemeente geen eigenaar van het pand is en dus ook niets te zeggen heeft over wat er met de huidige Hudson's Bay gaat gebeuren. 'Eerst maar eens zien wie er met welke plannen komt. Leisure is al mogelijk met het huidige bestemmingsplan. En ook wonen is toegestaan.'

